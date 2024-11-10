　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

少女交網友淪性奴！鹹酥雞老闆「性侵拍片」還恐嚇：把妳鎖起來

▲桃園市林姓男子於2021年間，與女網友相約摩鐵，未獲允許下以手機偷拍赤裸身體；另透過手機視訊通話時側錄隱私部位而挨告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲少女玩手機遊戲認識網友，結果遭到性侵。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

台中市一名陳姓鹹酥雞老闆透過網路遊戲，認識了一名少女小婷（化名），怎料2人認識不久，他便將小婷帶回家性侵，更是拍攝私密影片，並且傳送許多恐嚇訊息。台中地院審理後，判陳男7年10月有期徒刑、拘役50天，全案仍可上訴。

根據判決書內容，陳男2024年4月間透過某款網路遊戲，與少女小婷認識，雙方相識不久，便約在現實碰面。怎料陳男見面以後，藉故將小婷帶回住處內，並且動手侵犯得逞。

逞慾完畢以後，陳男為了避免遭到查緝，沒有經過小婷的許可，直接將小婷手機內的對話紀錄刪除。時隔約一周左右，陳男又將小婷約出門、帶到租屋處性侵，並且拿手機拍下侵犯影片。

小婷遭到侵犯以後，心中十分畏懼。沒想到陳男竟又出言恐嚇，聲稱「我可以去妳家妳學校找妳」、「禮拜日妳別求饒」、「找到妳就把妳抓回家鎖起來」等話語，並且再度侵犯得逞，完全將小婷當成性奴隸。

小婷最終不堪重負，在父親的陪同下前往警局報案，警方循線將人逮捕，全案才曝光。對此，陳男則坦承動手性侵、拍攝私密影片，但自己2019年曾被診斷患有混合焦慮及憂鬱情緒之適應障礙症，想藉此爭取減刑。

不過，台中地院法官審理後發現，陳男後續並沒有繼續接受治療，且在犯案的過程中，還知道要規避遭查緝的風險，刪除了小婷手機裡的對話，勘認案發時意識清楚、思慮縝密，對於違法一事確實有清楚認知，難認在進行違法行為時，有行為能力有所欠缺，或顯著降低等情形。

因此，台中地院法官不採信陳男的說法，最終依照6宗罪嫌，判處陳男7年10月有期徒刑、拘役50天，未扣案的Google帳號雲端相簿內儲存的性影像電磁紀錄全部沒收，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
北捷砍人女深夜收押！
Yuma被爆先出軌　女畫家還原認識Ryu過程
464轟重砲來台　踏進大巨蛋「好漂亮」
職缺薪資未達5萬禁寫面議　明年啟動修法

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台鐵列車「遭不明物撞擊」爆火光！6面車窗破損　緊急停駛

快訊／人倫悲劇！新竹男砍殺外甥數刀　他重傷慘死

少女交網友淪性奴！鹹酥雞老闆「性侵拍片」還恐嚇：把妳鎖起來

北捷砍人女任職「2個月被辭退」　工作都做不久...最短只有1周

北漂女碩士捷運狠砍人　論文研究「佛法」！國立大學畢業

快訊／北捷砍人女被聲押　法院裁准羈押

快訊／又傳毒蟲拒檢「撞警逃逸」！土城警腳部受傷　擴大追緝中

快訊／屏東晚間火警！消防員入內搜救「找到一具遺體」

快訊／高雄騎士命危搶救！逆向騎快車道跨雙黃線　汽車轉彎擊落

高雄女監驚傳「女科長家中身亡」！同事發現未到班...家屬悲揭噩耗

《影后》陳庭妮遭投資方要求豔舞...　楊謹華謝盈萱站出跳《音浪》神救援

北捷女持刀攻擊乘客　現場壓制畫面曝光！

北捷女持刀攻擊乘客　現場壓制畫面曝光！

高中生受傷還緊抓持刀女　網心疼：最勇的人是弟弟

持刀攻擊學生！北捷砍人女疑有幻聽　涉殺人未遂移送新北檢

北捷「奪刀勇伯」英勇身分曝　是員警：這不是該做的嗎？

北捷奪刀「口罩伯」警官正面曝光　侯友宜手下+新北警局長學生

《影后》心機女新人激怒曾莞婷　楊貴媚揭穿她雙面：妳演得很好啊！

陳華〈想和你看五月的晚霞〉爆紅　砸6位數買水晶「火爆脾氣收斂了」

巴基斯坦火車站大爆炸　逾70死傷...恐怖畫面曝

快訊／台鐵列車「遭不明物撞擊」爆火光！6面車窗破損　緊急停駛

快訊／人倫悲劇！新竹男砍殺外甥數刀　他重傷慘死

少女交網友淪性奴！鹹酥雞老闆「性侵拍片」還恐嚇：把妳鎖起來

北捷砍人女任職「2個月被辭退」　工作都做不久...最短只有1周

北漂女碩士捷運狠砍人　論文研究「佛法」！國立大學畢業

快訊／北捷砍人女被聲押　法院裁准羈押

快訊／又傳毒蟲拒檢「撞警逃逸」！土城警腳部受傷　擴大追緝中

快訊／屏東晚間火警！消防員入內搜救「找到一具遺體」

快訊／高雄騎士命危搶救！逆向騎快車道跨雙黃線　汽車轉彎擊落

高雄女監驚傳「女科長家中身亡」！同事發現未到班...家屬悲揭噩耗

快訊／台鐵列車「遭不明物撞擊」爆火光！6面車窗破損　緊急停駛

李多慧遭跟蹤罕動怒「我也需要休息」!　深夜無助發聲：努力的還不夠嗎

川普、拜登會面時間曝：11／13在白宮橢圓形辦公室

北市基隆路地下道「深夜大塞車」！民眾困車陣1小時出不去

快訊／人倫悲劇！新竹男砍殺外甥數刀　他重傷慘死

人氣女神三上悠亞台籃初體驗應援　夢想家商品大賣150萬台幣

少女交網友淪性奴！鹹酥雞老闆「性侵拍片」還恐嚇：把妳鎖起來

北捷砍人女任職「2個月被辭退」　工作都做不久...最短只有1周

公視TaiwanPlus稱川普「重刑犯」！文化部長：事情非常嚴重

北漂女碩士捷運狠砍人　論文研究「佛法」！國立大學畢業

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

社會熱門新聞

台南情侶遭無良詐團騙錢　700萬要不回絕望身亡

北漂女碩士捷運砍人　論文研究「佛法」

北漂女碩士工作不順捷運砍人！剛被辭退就行兇

北部驚傳酒店妹染愛滋　10月增100人

高雄女監女科長家中身亡！家屬悲慟揭噩耗

北捷砍人女被聲押　法院裁准羈押

即／人倫悲劇！新竹男砍殺外甥數刀　他重傷慘死

即／又傳毒蟲撞警逃逸！土城警擴大追緝中

屏東晚間火警！消防員搜救找到一具遺體

北捷砍人女任職「2個月被辭退」　工作都做不久...最短只有1周

高雄貨櫃車撞機車　巨輪輾騎士腿不治

即／北投工廠驚傳火警！2樓竄濃煙有延燒之虞

男學生浴血緊抓砍人女！校長：讓其他乘客免受傷害

少女淪性奴！鹹酥雞老闆性侵還恐嚇：把妳鎖起來

更多熱門

相關新聞

柳州爆女子遭當街性侵！真相逆轉7人被捕

柳州爆女子遭當街性侵！真相逆轉7人被捕

廣西柳州先前傳出女子喝醉後在路邊遭性侵的事件，更有人稱女子事後情緒崩潰、選擇輕生。不過，當地警方介入調查，發現這起事件只是謠言，目前已將7名造謠者逮捕，並對其中一人採取刑事拘留。

老公嘴臭「馬上要口愛」！人妻躺床崩潰

老公嘴臭「馬上要口愛」！人妻躺床崩潰

超哥又關店了！「超甲組海鮮丼飯」宣布營業到今天

超哥又關店了！「超甲組海鮮丼飯」宣布營業到今天

網傳東港小孩遭陌生人攻擊　警：並無其事

網傳東港小孩遭陌生人攻擊　警：並無其事

蹭美眉俏臀判刑還被索賠880萬　結果出爐

蹭美眉俏臀判刑還被索賠880萬　結果出爐

關鍵字：

少女鹹酥雞性侵網友

讀者迴響

熱門新聞

洗澡多聞2下「驚覺有奶香味」！一票妹羞：男友吸爆

女畫家驚爆「Yuma先出軌」：介入婚姻而非感情

台人雙11網購淘寶　突收通知：包裹掉進海裡

台南情侶遭無良詐團騙錢　700萬要不回絕望身亡

北漂女碩士捷運砍人　論文研究「佛法」

餐廳老闆偷吃女員工！老闆娘出軌照貼店門

才爆婚變！Ryu被標記告白「最喜歡了」正宮回應

北漂女碩士工作不順捷運砍人！剛被辭退就行兇

網流傳「波波醫師通報系統」準確度高　一看名單：大醫院超多

北部驚傳酒店妹染愛滋　10月增100人

《糖果人》69歲東尼陶德過世！

嘉義中埔規模4.4地震　與10/27連8震同震央

26位爸爸養大戰友女兒「接力抱出嫁」影片瘋傳

恐養出癌症！慢性發炎「1警訊」很多人忽略

刺穿子宮鬧人命！禾馨美女醫被起底「正面照曝光」

更多

最夯影音

更多

《影后》陳庭妮遭投資方要求豔舞...　楊謹華謝盈萱站出跳《音浪》神救援

北捷女持刀攻擊乘客　現場壓制畫面曝光！

北捷女持刀攻擊乘客　現場壓制畫面曝光！

高中生受傷還緊抓持刀女　網心疼：最勇的人是弟弟

持刀攻擊學生！北捷砍人女疑有幻聽　涉殺人未遂移送新北檢

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面