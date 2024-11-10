少女交網友淪性奴！鹹酥雞老闆「性侵拍片」還恐嚇：把妳鎖起來

▲少女玩手機遊戲認識網友，結果遭到性侵。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

台中市一名陳姓鹹酥雞老闆透過網路遊戲，認識了一名少女小婷（化名），怎料2人認識不久，他便將小婷帶回家性侵，更是拍攝私密影片，並且傳送許多恐嚇訊息。台中地院審理後，判陳男7年10月有期徒刑、拘役50天，全案仍可上訴。

根據判決書內容，陳男2024年4月間透過某款網路遊戲，與少女小婷認識，雙方相識不久，便約在現實碰面。怎料陳男見面以後，藉故將小婷帶回住處內，並且動手侵犯得逞。

逞慾完畢以後，陳男為了避免遭到查緝，沒有經過小婷的許可，直接將小婷手機內的對話紀錄刪除。時隔約一周左右，陳男又將小婷約出門、帶到租屋處性侵，並且拿手機拍下侵犯影片。

小婷遭到侵犯以後，心中十分畏懼。沒想到陳男竟又出言恐嚇，聲稱「我可以去妳家妳學校找妳」、「禮拜日妳別求饒」、「找到妳就把妳抓回家鎖起來」等話語，並且再度侵犯得逞，完全將小婷當成性奴隸。

小婷最終不堪重負，在父親的陪同下前往警局報案，警方循線將人逮捕，全案才曝光。對此，陳男則坦承動手性侵、拍攝私密影片，但自己2019年曾被診斷患有混合焦慮及憂鬱情緒之適應障礙症，想藉此爭取減刑。

不過，台中地院法官審理後發現，陳男後續並沒有繼續接受治療，且在犯案的過程中，還知道要規避遭查緝的風險，刪除了小婷手機裡的對話，勘認案發時意識清楚、思慮縝密，對於違法一事確實有清楚認知，難認在進行違法行為時，有行為能力有所欠缺，或顯著降低等情形。

因此，台中地院法官不採信陳男的說法，最終依照6宗罪嫌，判處陳男7年10月有期徒刑、拘役50天，未扣案的Google帳號雲端相簿內儲存的性影像電磁紀錄全部沒收，全案仍可上訴。