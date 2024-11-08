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男大生搭火車蹭美眉俏臀　被判刑還被索賠880萬...結果出爐

▲▼火車,列車,火車車廂,搭火車。（圖／免費圖庫pexels）

▲男子搭火車從後磨蹭美眉俏臀踢到鐵板，被判刑還須賠償。（示意圖，非本案當事人／免費圖庫pexels）

記者黃哲民／台北報導

楊姓男子去年（2023年）搭火車站在1位美眉背後，涉趁人潮掩護，故意用下體碰觸對方俏臀，幾次之後竟起了生理反應，女方連絡列車長報警逮人，楊男被依性騷擾罪判處拘役50天，女方另求償精神慰撫880萬元，楊男認罪但賠不起，台北地院判他須賠8萬元，可上訴。

判決指出，楊男與本案美眉素不相識，去年11月19日下午4點多，2人同時在台北車站搭乘台鐵南下區間車、都站在第5車廂內，當時人多擁擠，楊男在美眉背後不懷好意，順著列車晃動，故意隔著褲子用下體碰觸對方俏臀，來回幾次後，他興奮起來、有了生理反應。

美眉感覺後有異物、起初沒意識到發生什麼狀況，她看見有空位去坐下後，突然瞥見剛剛站在她後面的楊男，竟鬼鬼祟祟貼近另位女乘客背後、挺著下體向前磨蹭，美眉恍然大悟、頓時火冒三丈，先用手機拍照蒐證，接著起身喝止楊男，並連絡列車長報警，在列車靠站後將楊男送辦。

楊男否認意圖性騷擾，辯稱突然有生理反應、才發現自己因列車晃動而碰觸對方、絕非故意。檢方調閱當時車廂內監視畫面比對美眉提供的蒐證照片無誤，起訴楊男涉犯性騷擾罪嫌。

楊男提出和解方案請求原諒，美眉不肯輕饒，要求當時仍就讀大學的楊男，和父母與校方連帶賠償精神慰撫880萬元才願撤告，雙方調解破局，刑案一審輕判楊男拘役50天、得易科罰金5萬元、不准緩刑，已上訴二審由高院審理中。

美眉仍向楊男索賠880萬元，因提附帶民事求償、免收訴訟費，楊男有自行接案的工讀收入，表示美眉求償金額太高、他賠不起。求償案一審北院法官審酌楊男犯行、手段與雙方學經歷、收入，判楊男須賠8萬元，可上訴。

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