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淫狼判18年假釋變撿屍魔！一招騙過運將　醉美眉慘被帶到摩鐵...

▲▼ 日本破天荒新制！付錢讓性侵犯「接受治療」防再犯 。（圖／達志影像）

▲ 曾男20年前因強盜及強制性交罪被重判18年餘，2021年才假釋，未料去年又將女子帶至汽車旅館趁機猥褻得逞。 （下圖同／達志影像）

記者戴上容／高雄報導

高雄市一名有前科的曾姓男子，20年前因強盜及強制性交罪被判重刑18年10月，2021年才假釋出獄，沒想到竟不思悔改，去年10月騎著偷來的機車閒逛，發現一名醉得不省人事的女子小美（化名）昏倒在計程車上，隨即心生歹念。他厚顏無恥地向司機謊稱自己是小美的朋友，並「大方」支付了車資，把小美帶走後直奔汽車旅館對她揉胸。法官審理後，依乘機猥褻罪判他1年4月有期徒刑。

判決書指出，小美於去年10月26日與友人聚餐暢飲，凌晨3時許乘計程車準備返家，不料酒力不支，直接醉倒在車內。司機幾次嘗試喚醒她未果，只好將車暫停在路邊等待。此時，曾男正巧騎車路過，見到小美容貌清秀，便假意關心上前搭訕，隨即狡猾地對司機謊稱自己是小美的朋友，並「大方」支付290元車資，成功把小美帶走。

曾男隨即帶著醉醺醺的小美前往汽車旅館，進房後竟無恥地對她上下其手，甚至強行脫去她的內衣，恣意猥褻。小美的家人等不到她回家，不斷撥打電話尋找。小美終於醒來，赫然發現自己衣衫不整，驚覺慘遭「撿屍」，立即報警處理。警方依據小美的敘述與線索，迅速鎖定曾男，將其逮捕歸案。

高雄地院審理此案時，曾男對自己的惡行供認不諱。法官調查發現，曾男早在2004年就因犯下強盜及強制性交罪被判無期徒刑，後經上訴改判18年10月。他於2021年假釋出獄，但竟然在短短幾個月後便再度對無辜的女性下手，毫無悔意。法院認定他為累犯，依乘機猥褻罪判處1年4月有期徒刑。

▲▼ 大阪府富田林市驚傳12 日逃出一名性侵嫌疑犯。（示意圖／達志影像）

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