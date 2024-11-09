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快訊／19:42嘉義中埔規模4.4「極淺層地震」　最大震度4級

▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）

記者柯振中／台北報導

地牛翻身！根據中央氣象署地震測報中心資料，今天晚上7時42分嘉義縣中埔鄉發生芮氏規模4.4地震，震央在嘉義縣政府東南東方19.8公里處，深度5公里，屬於極淺層地震。

氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為4級，出現在嘉義市。

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根據氣象署測報資料，震度4級地區為嘉義市，震度3級地區為台南市、嘉義縣，震度2級地區為雲林縣，震度1級地區為高雄市、南投縣、彰化縣。

資料來源：氣象署

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