快訊／19:42嘉義中埔規模4.4「極淺層地震」　最大震度4級

「桔梗」和「萬宜」颱風今(9日)生成，與「銀杏」颱風三颱共舞，路徑接對台灣沒有直接影響；關島南方還有熱帶擾動發展，最快明後兩天可能增強為熱帶低壓或颱風，挑戰生成今年第25號颱風「天兔」，是否四颱鼎立待觀察。另下周一東北季風增強，下周二整天水氣多，北部和東半部轉濕涼，東北部有大雨。