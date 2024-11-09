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苗栗3.9地震「震央鄰近關刀山強震」　專家示警：當年3279人死亡

快訊／10:49苗栗縣三義鄉規模3.9「極淺層地震」　最大震度2級

▲苗栗縣三義鄉今天發生規模3.9地震，郭鎧紋表示，震央附近曾發生關刀山大地震。（圖／中央氣象署提供）

記者許敏溶／台北報導

苗栗縣三義鄉今（9日）上午發生規模3.9地震。地震專家郭鎧紋表示，震央位於魚藤坪斷層上，三義鄉已經14年沒發生地震，且距離震央約3公里處，在1935年曾發生著名關刀山大地震，造成3279人死亡，為台灣史上死亡數最多的地震，「龍騰斷橋（魚藤坪斷橋）」就是強震留下遺址，民眾要留意。

苗栗縣三義鄉今天上午10時49分發生芮氏規模3.9小區域地震，震央在苗栗縣政府南方約22.8公里處，地震深度26.7公里，屬於極淺層地震，苗栗市、彰化市、南投市與台中梧棲最大震度達2級。

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地震專家、前地震測報中心主任郭鎧紋表示，根據氣象署的資料，該地區從2011年有紀錄以來，從未發生過地震，這次雖然僅發生規模3.9小區域地震，但因為屬於淺層地震，距離這次震央約3公里處，過去曾發生著名的關刀山大地震，三義知名景點「龍騰斷橋（魚藤坪斷橋）」，就是1935年4月21日芮氏規模7.1的關刀山大地震留下的遺跡。

▲▼苗栗龍騰斷橋 。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗龍騰斷橋就是關刀山大地震造成的遺址。（圖／記者蔡文淵翻攝）

郭鎧紋進一步說明，3.9地震震央位於魚藤坪斷層上，當年的關刀山大地震，在目前的台中后里區與清水區一帶災情最嚴重，房屋全倒超過1.7萬戶，造成3279死亡，輕重傷超過1萬人，也是台灣史上死亡人數最多的地震，加上台灣和日本都進入大地震時代，民眾要多加注意。

▲▼苗栗3.9地震震央鄰近關刀山大地震發生地點，郭鎧紋表示，當年造成3279人死亡，也是台灣造成死亡人數最多的地震。（圖／郭鎧紋提供）

▲▼苗栗3.9地震位於魚藤坪斷層上，郭鎧紋表示，震央鄰近關刀山大地震發生位置，當年造成3279人死亡。（圖／郭鎧紋提供）

▲▼苗栗3.9地震震央鄰近關刀山大地震發生地點，郭鎧紋表示，當年造成3279人死亡，也是台灣造成死亡人數最多的地震。（圖／郭鎧紋提供）

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