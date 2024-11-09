下波東北季風趕路中「北東轉濕涼」　3颱列隊「天兔颱風可能加入」

▲銀杏、桔梗、萬宜颱風同時存在，出現三颱共舞局面。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

「桔梗」和「萬宜」颱風今(9日)生成，與「銀杏」颱風三颱共舞，路徑皆對台灣沒有直接影響；關島南方還有熱帶擾動發展，最快明後兩天可能增強為熱帶低壓或颱風，挑戰生成今年第25號颱風「天兔」，是否四颱鼎立待觀察。另下周一東北季風增強，下周二整天水氣多，北部和東半部轉濕涼，東北部有大雨。

中央氣象署預報員張竣堯表示，西北太平洋今生成「桔梗」和「萬宜」颱風，加上「銀杏」颱風，洋面上有三個颱風同時存在。

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另關島南邊、「桔梗」和「萬宜」颱風間有熱帶擾動發展中，張竣堯指出，最快明後兩天有機會增強為熱帶性低氣壓或颱風，一旦生成颱風，將是「天兔」颱風，是否形成四颱情況，將視「萬宜」颱風減弱速度，「萬宜」颱風可能下周二後減弱為熱帶性低氣壓，生命期較「桔梗」短，不過假使出現四颱同時存在，確實比較罕見。

▲銀杏、桔梗、萬宜颱風同時存在，出現三颱共舞局面。（圖／氣象署提供）

張竣堯進一步分析，「桔梗」輕颱未來路徑向西移動，將穿越呂宋島進入南海，路徑仍有變數，若往北一些，有間接水氣影響台灣可能，路徑是否往北的觀察時間點落在明後兩天，但目前預測影響台灣機率低；另「萬宜」颱風目前在距離台灣相當遙遠的4千公里海面上，在關島東方海面往西移動，對台灣沒影響。

未來降雨趨勢方面，張竣堯說明，明天到下周一有東北季風影響，桃園以北、基隆北海岸、宜蘭有持續性降雨，東北季風增強時間點落在下周一，下周二整體水氣更明顯增加，東北季風影響下，下周二基隆北海岸、東北角、宜蘭有局部大雨，桃園以北、東半部有降雨機會；下周三白天東北季風減弱且持續到下周六，環境轉偏東風，迎風面東半部容易下雨。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度部分，張竣堯表示，明天東北季風減弱，氣溫回升，高溫可到28到30度，未來一周夜晚到清晨低溫約22到24度，下周一東北季風增強後，北部、宜花溫度下降，下周二一整天高溫僅22到25度，整天濕涼，下周三白天東北季風減弱，氣溫逐漸回溫，北部和宜花溫度回到26到29度，另中南部高溫可到28到30度以上，感受溫暖，夜晚、清晨約22到24度，日夜溫差大。