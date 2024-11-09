11月三颱共舞「十分少見」　30年來首次！粉專：史上只出現3次

▲11月三颱共舞十分少見。（圖／觀氣象看天氣）

記者李姿慧／台北報導

桔梗、萬宜颱風今天下午2時生成，與銀杏中颱形成三颱共舞。氣象粉專指出，11月同時存在3個颱風十分少見，歷史上僅出現過3次，最近一次要追溯到1994年，為30年前。

目前洋面上出現銀杏、桔梗、萬宜等3個颱風，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，在西北太平洋上，同時存在4個擾動並不罕見，但在11月同時存在3個颱風，卻是十分少見。

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該粉專指出，根據1958年氣象署有颱風資料以來，11月同時存在3個颱風，也只出現過3次，分別是1968年11月22日到24日，出現瑪美、妮娜、婀拉等颱風；1991年11月3日到8日出現席斯、賽洛瑪、弗恩等颱風；1994年11月1日同時出現弗恩、薇爾達、瑞爾妲等颱風。

粉專「觀氣象看天氣」表示，近一次在11月同時出現3個颱風，已經要追溯到1994年，也就是30年前，當中是否存在著什麼規律？還需要更多研究來判斷。但目前可以知道的是，此3颱影響台灣機率低，桔梗將通過呂宋島，萬宜前方環境不適合發展，將在遠洋消散，需要留意的是還沒成颱的94W，要留意最近幾天的發展狀況，預告下一個颱風若形成叫天兔。

氣象署預報員張竣堯表示，目前洋面上總共有3個颱風為銀杏、桔梗、萬宜，後續不排除還有其他熱帶擾動發展，將持續追蹤觀察。