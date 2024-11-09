挑戰4颱鼎立　粉專：「天兔」颱風有機會生成

▲除銀杏、桔梗、萬宜颱風外，94Ｗ熱帶擾動有機會生成天兔颱風。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李姿慧／台北報導

今年第23號「桔梗」颱風、第24號「萬宜」颱風今(9日)下午2時陸續生成，與銀杏颱風形成三颱共舞。氣象粉專表示，關島東南方熱帶擾動94ｗ，未來有機會成為第25號「天兔」，會不會有4颱鼎立局面待觀察，不過94ｗ路徑可能因高壓減弱在菲律賓附近轉向，要留意其動態。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，第24號萬宜颱風也形成了，11月相當罕見的3颱鼎立；另外關島東南方的熱帶擾動94ｗ，有機會在未來幾天成為第25號「天兔 Usagi」，會不會成為4颱鼎立的局面呢？繼續看下去！

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粉專指出，目前太平洋高氣壓相當強勢，颱風們只能沿著高壓邊緣移動，桔梗在高壓強勢導引下，跟隨銀杏腳步機率較高；萬宜即將進入環境較差的區域，有可能邊走邊減弱。

不過粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，下周高壓有減弱的趨勢，94ｗ有可能在抵達菲律賓附近時轉向，變數很大，要多注意這個系統的動態。

▲三颱共舞。（圖／氣象署）

中央氣象署預報員張竣堯表示，銀杏颱風目前位於南海，強度仍為中度颱風，未來路徑將向西往西南方移動，距離台灣越來越遙遠；另今天下午2點熱帶性低氣壓TD27增強為輕度颱風「桔梗」，熱帶低氣壓TD28也在稍早增強為「萬宜」颱風。

張竣堯表示，「桔梗」颱風路徑將向西移動，未來將穿越呂宋島，之後進入南海，不過路徑仍有變數和不確定性，若路徑往北一點的話，仍有間接水氣影響台灣；「萬宜」颱風位於關島東方海面，距離台灣4千公里海面上，距離遙遠，未來持續向西移動，之後逐漸減弱熱帶低壓，對台灣影響不會太大。

張竣堯指出，目前洋面上總共有3個颱風，後續不排除還有其他熱帶擾動發展，將持續追蹤觀察。