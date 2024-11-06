柳州爆當街性侵「醉女躺花圃遭逞慾」！警方調查後回應了

▲柳州爆當街性侵事件，當地警方調查後回應，消息是謠言。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

大陸廣西柳州近日傳出當街性侵事件，一名駕駛2日深夜路過東環西路一帶，拍下了男子在路邊擁抱女子的畫面，並聲稱女子當街遭到侵犯，顯起極大討論。事後警方介入調查，發現這對男女其實是朋友關係，網路上的消息屬於謠言。

綜合陸媒報導，一名駕駛2日深夜行經東環西路一帶時，拍下了32歲曹姓男子與36歲孔姓女子在路邊拉扯的畫面，雙方不但身體緊密貼在一起，最後甚至一起倒到地上，因此駕駛將影片發上網，指稱喝醉酒的女子當街遭到性侵。

消息受到廣泛討論，更有人指稱，女子遭到性侵以後，疑似不堪受侮，已經選擇輕生。事件在網路上發酵以後，當地警方立即介入調查，不過查明以後發現，網路上的消息屬於謠傳。

▲▼柳州爆當街性侵事件，當地警方調查後回應，消息是謠言。（圖／翻攝微博）



警方表示，曹男與孔女是朋友關係，2人當天在東環西路附近的餐廳聚餐，結束後一起叫車回家，期間孔女因為喝得太醉，在路邊的花圃嘔吐，且因站不穩而多次摔倒，曹男於是上前攙扶。

曹男攙扶孔女的過程被拍下以後，影片在微信的群組流傳，接著就開始有不實消息出現，此次事件並無涉及刑事案件。當地警方呼籲，網路並非法外之地，製造虛假訊息、傳播有害訊息，將受到懲處，呼籲網友們不信謠、不傳謠。

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