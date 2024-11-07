台南驚爆男保母性侵3歲女童　社會局怒了：法辦撤照永不得執業

記者林東良／台南報導

台南市議員盧崑福7日上午在市議會質詢爆料，台南一名3歲女童託給安平區一對保母夫妻照顧，阿嬤卻發現女童下體紅腫覺得有異，經詢問孫女才知男保母涉嫌用手及嘴性侵女童，事情爆發後保母的妻子曾打電話向阿嬤道歉，社會局表示，全案已移送台南地檢署偵辦，並撤銷保母執照，永生不得擔任保母。

▲台南市議員盧崑福質詢爆料，台南一名3歲女童託給一對保母夫妻照顧，其阿嬤竟發現女童男保母涉嫌用手及嘴性侵女童。（圖／翻攝自台南市議會盧崑福質詢影像，下同）

台南市議員盧崑福7日上午在市議會總質詢時，當場播放女童被性侵案陳情人阿嬤與保母妻子的錄音，阿嬤質問保母先生有用手、用嘴巴、用生殖器性侵女童，保母太太向阿嬤道歉，阿嬤要對方要有誠意，這樣來談才有意義。盧崑福指出，從主對話中，「對方已經承認性侵了」，他也看過女童的訪談影片，童言童語令人看得心疼和氣憤。市長黃哲也說對方有承認。

盧崑福表示，該女童及其父母親住在北部，將小孩送到台南給阿嬤照顧，阿嬤再托給該對保母照顧，約照顧1年多，阿嬤今年9月發現異狀，女童已由父母帶回北部，並向議員盧崑福服務處陳情，但社會局的科長竟說「這種案子很多」，缺乏同理心，社會局面對的都是社會弱勢，這種心態怎麼幫忙弱？

盧崑福說，社會局面對弱勢應該要有同理心，要積極處理，不要事不關己，且說這種案子很多，這種說法也對好的保母不公平；市長黃偉哲說，一定要把害群之馬的保母揪出來，公務人員也不能有事不關己的心態。社會局長盧禹聰當場向所有保母道歉，並說多數保母都是盡責有愛心，案件是少數，也會要求積極處理。

台南市社會局指出，針對疑有幼童遭托育人員不當對待事件，社會局獲報後立即要求該托育人員立即暫停新收托，針對收托中幼童已協助家長全數完成轉托。本案目前已由兒童戶籍地警局完成初步調查，並函轉台南地檢署協助偵辦中，社會局將積極配合司法調查。若該名托育人員不當對待幼童確實屬實，社會局將依兒童及少年褔利與權益保障法第26-1條規定嚴懲並廢止其托育人員登記。

社會局說，經查該名托育人員與妻子自2019年7月登記聯合托育，疑遭不當對待的幼兒自2022年底收托至2024年9月止。社會局於2024年10月中旬接獲該童疑似遭不當對待事件即通報家防中心立案調查，並至托育地點進行訪視，也主動聯繫收托中幼童家長，以瞭解幼童受照顧情形。針對此類事件，社會局將持續強化訪視頻率，並加強各居托中心訪視員之敏感度及同理心的訓練，以提高對類似事件的早期識別與預防。