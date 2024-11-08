邪教「借竅驅魔」拍痧板打死信徒奪命　6狠心女幹部全判無罪

▲女信徒遭活活打死，該邪教在5年前就曾爆出施暴惡行，當時流出的畫面震驚社會。（圖／民眾提供)



記者游瓊華／台中報導

台中市大里區一名35歲游姓女子去年6月在住處全身瘀青離奇暴斃，警方追查，發現游女疑似遭「中華白陽四貴靈寶聖道會」包括林姓雙胞胎姊妹在內的6名女幹部，拿刮痧板活活打死，事後還企圖滅證、逃亡，更離譜的是，該批女幹部過往就曾以借竅驅魔打死信徒，案子還在法院審中。6名幹部被檢方依傷害致死罪嫌起訴後，台中地院今上午一審宣判，法官檢定證據不足，判處6人均無罪，全案還可上訴。

「中華白陽四貴靈寶聖道會」由台中女子林欣月成立，5年前就曾發生以借竅驅魔名義打死信徒事件，林欣月和會內幹部遭傷害致死罪起訴，目前案件還在審理中，58歲的余女、23歲詹女、28歲的林姓雙胞胎姐妹花等，分別擔任會內的總道長、隊長以及可以讓仙佛借竅附身的「三才」。

檢警調查發現，余女等人不滿游女負責規劃宗教活動不力，導致進度落後，竟拿拍痧板瘋狂拍打游女臉部、四肢、臀部，導致游女全身瘀青、昏迷，事後為了滅證，先換掉游女身上血衣，企圖製造游女在房內昏迷才報案，結果游女送醫不治。

警方在游女陳屍的房內發現1把矽膠軟質拍痧棒，令人毛骨悚然的是，房內滿滿宗教書籍、勸世字畫等猶如道場。檢方偵結認定6人嫌疑重大，依傷害致死、遺棄屍體等罪嫌起訴。今天台中地院宣判，但因證據不足，6人全都獲判無罪，全案還可上訴。