台南文化資產保存技術「藝閣」保存者吳震星　獲教育部社會教育貢獻獎

▲吳震星藝師榮獲2024年度教育部「社會教育貢獻獎」個人獎殊榮，市長黃偉哲請文化局張貼紅榜祝賀，感謝藝師無私奉獻，視文化保存與傳承為己任，實為文化教育實踐之典範。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

吳震星藝師榮獲2024年度教育部「社會教育貢獻獎」個人獎殊榮，其投身藝閣領域40餘年，帶領全家族成員一起投入傳統藝閣製作，對藝閣傳習工作不遺餘力，2022年登錄為台南市文化資產保存技術「藝閣」保存者，並獲頒卓越市民。

市長黃偉哲聞此喜訊特請文化局張貼紅榜以茲祝賀，並感謝藝師無私奉獻，視文化保存與傳承為己任，實為文化教育實踐之典範。

吳震星藝師自12歲時拜師林水拱（1935-1990）學習繪製布景，出師後從事醮壇布景與電動花燈等彩繪工作，由於自身累積繪畫的功夫，再加上曾學習過車床、電動機械技術，吳震星藝師於1978年創業正式投入藝閣市場，迄今超過40多年。藝師長期專注於藝閣的創新與傳承，成功將傳統與現代技術融合，並且帶領團隊每年參與北港朝天宮、學甲慈濟宮及國慶遊行等大型活動，其作品多次榮獲佳績。吳震星藝師所設計的「藝閣」作品活靈活現地演繹民間故事和歷史典故，並透過燈光、機械等技術，賦予藝閣新的活力和觀賞價值，蔚為臺灣藝閣文化的翹楚。

在推廣教育方面，吳震星藝師為加深新世代對傳統藝閣文化的認識與興趣，於暑假期間辦理小小實習生體驗活動，帶領孩童們走進廠房，參與藝閣布景繪畫製作，也透過校園講座及國內外交流，讓外國青年學子體驗真人藝閣文化；亦與雲科大文化資產維護系合作，辦理課程工作坊，指導學生學習藝閣車車體清潔、油漆上色及燈具替換等實務操作。無論是教育推廣活動甚至是產學跨域課程，吳震星藝師以開放的心態，以具體行動積極推動傳統技藝的傳承，致力於讓藝閣文化在時代洪流中永續生根。

文化局表示，吳震星藝師的成就體現了傳統文化及技藝的多重價值，透過創新方式讓更多人深入體驗傳統文化，展現藝師對文化傳承的使命感和責任心。文化局將持續支持傳統技藝的保護與推廣，讓這項文化資產成為市民驕傲，並為後世留下珍貴的文化印記。