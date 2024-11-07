議員爆警局長站台博弈集團基金會　李文章怒駁：出席致詞反毒反霸凌

▲翔谷基金會隸屬於九州博弈集團旗下基金會，台中市警局長李文章為其大型活動站台，遭到議員砲轟行為不當。（圖／市議員蔡耀頡提供）



記者游瓊華／台中報導

刑事戰將、前警政監林明佐涉嫌當九州博弈集團內鬼並收賄4451萬，還跟博弈頭子陳政谷稱兄道弟，引起社會譁然。今天台中市議員蔡耀頡爆料，中市警察局長李文章去年曾出席九州旗下基金會舉辦的大型活動，活動經費高達700萬，質疑該場活動恐由博弈集團的犯罪所得舉辦，警察局長親自出席有涉警紀疑慮，甚至接續林明佐的現任刑大大隊長與九州幹部還是親戚，前後任刑大隊長都與博奕集團有關係，質疑為何不懂得「避嫌」？到底還有多少包庇情事？

▲林明佐就任刑大大隊長後，與九州美女幹部徐培菁交往，且台中市刑大還與徐培菁任職董事長的翔谷慈善基金會多次共同舉辦公益活動。。（圖／ETtoday資料照）



翔谷基金會是九州博弈集團旗下基金會，林明佐在今年8月底遭到檢方起訴時，起訴書中載明，林明佐就任刑大大隊長後，與九州美女幹部徐培菁交往，且台中市刑大還與徐培菁任職董事長的翔谷慈善基金會多次共同舉辦公益活動。

▲蔡耀頡質疑台中市警察局正在上演現實版的無間道，警察局長李文章出席了博弈集團所屬基金會辦理的大型反毒宣導活動相當不恰當。（圖／記者游瓊華攝）



今天在市議會質詢時，市議員蔡耀頡拿出一張照片指出，翔谷基金會與台中市刑大一起舉辦活動，事後基金會官網上放上大合照，當中赫見警察局長李文章身影，砲轟警察局長出席博弈集團相關的基金會相當不恰當，質疑局長難道不知道基金會跟博弈集團的關係嗎？

▲台中市警察局長李文章面對市議員質疑，出席博弈集團基金會活動，以及未掌握刑大現任隊長李明道與博弈集團幹部是親戚等情事是不懂避嫌，李文章也動怒回擊。（圖／記者游瓊華攝）



對此李文章也大動肝火，直言他僅是代表市府出席活動，致詞反毒、反霸凌等，刑大僅是掛名，對於細節完全沒涉入；李文章也強調，事前曾經問過部屬林明佐這個基金會有沒有問題，林當時回答「沒有問題」，事件爆發後他才知道基金會與九州集團的關係。

蔡耀頡不滿，李文章將所有責任推給羈押中的部屬林明佐，再進一步爆料，今年一月甫上任的刑事警察大隊大隊長李明道跟博弈集團的幹部是親戚關係。

▲台中市前任刑大大隊長林明佐涉嫌當博弈集團內鬼遭逮，未料今天市議員爆料，現任刑大大隊長李明道是博弈集團成員幹部親戚，質疑不懂避嫌。但李明道回應，與親戚鮮少聯繫，也不知其行業。（圖／記者游瓊華攝）



蔡耀頡指出，李明道到任前並未表明其身分，在前大隊長林明佐內鬼案件爆發後，也未主動告知局長這層親戚關係，今日的議事殿堂上才主動說明。蔡耀頡批評，台中市警局為了避免林明佐事件再發生，大動作祭出6年條款，數百人職務因此調動，但新任刑大大隊長與博弈集團幹部是親戚，警方卻沒掌握消息，令人匪夷所思。

李文章表示，事先並不知情李明道的親戚是博奕集團幹部，也不代表就有介入，且林、李兩人一個是有犯罪行為、一個沒有犯罪行為，不了解市議員避嫌是要避哪個嫌。

人也在議事堂的李明道則坦言，自己與博奕集團成員確實是親戚，但鮮少聯繫，先前也不知親戚從事哪個行業，更不知道對方跟博奕集團有關係。