極限三鐵男膝蓋痛翻！止痛藥+貼布不離身　醫1招讓他自在運動

▲極限三鐵男(右)膝蓋痛翻長期服用止痛藥，但擔心傷身，醫師一招解決疼痛問題，也讓他自在運動。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中一名林姓男子熱愛三鐵，但長期運動讓他膝蓋疼痛不止，時常吃止痛藥、酸痛貼布、藥膏等更不離身。他坦言，儘管效果有限，但仍不放棄，積極治療，但擔心長期服用止痛更傷身。所幸近來透過醫師處方，接受電磁脈衝波治療，疼痛也稍獲緩解，能更自在運動。

台大醫學院麻醉科名譽教授孫維仁說，疼痛為人體的自我防護機制，應尋求疼痛專科醫師協助，積極治療並做好疼痛管理，才能對生活品質有幫助；對於已造成中樞神經致敏化的慢性疼痛除了增加運動，改善生活方式與用藥、介入性治療，仍需輔助治療方式。

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台大麻醉疼痛科醫師劉治民說明，電磁脈衝波治療是利用脈衝波干擾因疼痛異常放電的神經，以非侵入、長時間的脈衝電磁場作用於身體深層組織。

澄清醫院骨科主任錢樂禮也提到，目前已有五十肩、關節炎等慢性疼痛患者，接受電磁脈衝波輔助治療，除了改善疼痛，止痛藥使用量也減少，但強調無論哪種疼痛，都應該就醫找到慢性疼痛的根本原因，並依診斷可配合非藥物治療，例如冷、熱敷、伸展、運動復健治療，或其他非侵入性的醫療器材等來幫助減輕疼痛。