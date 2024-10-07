山陀兒重創金山！朱銘美術館災後慘況曝　戶外展品全泡水受損

記者郭世賢、劉人豪／新北報導



山陀兒颱風外圍環流帶來的豪大雨重創金山，朱銘美術館未能倖免，水漫園區，一度危急。朱銘美術館今（7）日指出，災後休館期間，美術館團隊全力以赴，積極推進作品維護、園區整理等善後工作，期能儘快重新開放；但天候難測，考量近日仍有豪大雨之可能，開館日期，將另行公告。





▲山陀兒颱風重創朱銘美術館。（圖／朱銘美術館提供，下同）

朱銘美術館館長劉柏村指出，此次美術館遭遇開館25年來最為嚴峻的水患襲擊，讓人始料未及，園區內軟硬體、館內外展出作品與庫房多少受到影響，不得不緊急宣布閉館，逐一清點。「所幸，遭逢水患的第一時間，美術館團隊發揮專業與新北市文化局通力合作，迅速投入救災。尤其，特別感謝行政院副院長鄭麗君與文化部長李遠親自率領團隊到館關切館內藏品受損狀況，期望借重大家的力量，一起讓損害程度降到最低。」

目前，美術館團隊當務之急要盡速展開典藏品的修復與保存工作，除此之外，園區軟硬體復原的工程浩大，除了仰賴政府補助，更需要社會大眾慷慨參與。因此，朱銘美術館誠摯呼籲號召更多海內外「美術館之友」伸出援手，一起撐住朱銘美術館，期待早日恢復原貌，守護珍貴的文化資產與全民共享的藝術園區。