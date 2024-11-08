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爆柯文哲任內富邦獨董平均捐逾500萬　許淑華：市府應將明細送檢調

▲▼台北市議員許淑華揭露富邦獨董每年捐逾500萬捐款。（圖／翻攝自Facebook／許淑華）

▲民進黨台北市議員許淑華揭露富邦獨董每年捐逾500萬捐款。（圖／翻攝自Facebook／許淑華）

實習記者石嘉豪／台北報導

台北市政府身為富邦金控大股東，包括子公司在內共可推薦多達9席獨董，民進黨台北市議員許淑華今（8日）在社群平台表示，民眾黨主席柯文哲在其任職台北市長任內時，每位獨董平均捐贈超過500萬，她要求北市政風處，應將柯文哲任內推派獨董的捐贈明細資料移送檢調，釐清流向是否合法。

許淑華在臉書發文提到，台北市政府推薦擔任富邦金控及其子公司的獨立董事共有9席，包含富邦金控、北富銀、富邦人壽、富邦產險及富邦證券，且每位富邦獨董月支領新台幣15萬元報酬，及3萬元車馬費。

許淑華說明，獨董還會支領盈餘分配及其他酬金，計算下來每位獨董3年任期下來，本薪加獎金是千萬以上，然而，「按照規定，除了每月15萬元報酬和3萬元車馬費以外，剩下的盈餘及其他酬金，必須捐給市府或是教育、文化、公益、慈善機構或團體」。

至於，捐贈得單位，許淑華則強調，不能捐贈與獨董有利益關係的機構或團體，為此，許淑華向北市府索資，發現從2015至2023年，每一位獨董平均捐贈超過500萬，她不禁質疑，市府如何查核受贈的機構或團體，與獨董毫無關係呢？

許淑華直言，也許受贈的基金會，理事長就是獨董的配偶，近日也有新聞披露，柯文哲身邊的要員大玩「左手捐右手」的伎倆，來逃避監督，她昨日質詢北市府財政局，官員也支支吾吾，講不出來。

許淑華指出，當她要求市府提供獨董們捐贈名單時，又拉出「個資法」擋箭牌，說涉及個人隱私而不便提供，不過，她表示，實務上檢察官講得很清楚：根據個資法第16條第2款，為維護國家安全或增進公共利益所必要，在執行法定職務必要範圍內，公務機關可以揭露蒐集來的資料。

「獨董回捐當然涉及公共利益，更應該公開揭露，如今卻根本無法求證及查證，蔣市府遮遮掩掩蓋資料，儼然成為柯市府幫凶。」

為了確保這些捐贈款項的流向合法，許淑華建議，北市府法務局和財政局修訂「臺北市政府投資富邦金融控股股份有限公司推薦獨立董事遴選作業要點」第4條，規定捐贈盈餘必須回捐市府，專款專用於公益用途，並公開透明。

最後，許淑華還建議，政風處應立即將柯文哲市長任內推派獨董之捐贈明細資料移送給檢調。「透明與監督，是市府對市民的責任，我們需要一個真正為市民利益把關的制度」。

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