簡舒培公開北檢京華城土地扣押裁定　蔣萬安：一開始就不該給

記者陳家祥／台北報導

台北市議員簡舒培昨在臉書出示北檢函給松山地政事務所的扣押裁定書，並表示是向市府索資得到的，引發外界質疑有洩密問題。對此，台北市長蔣萬安今（8日）赴市議會專案報告前受訪表示，「我想一開始就不應該給、也不應該公開」。

▲台北市長蔣萬安於市議會進行專案報告。（圖／記者林敬旻攝）



民進黨台北市議員簡舒培7日公布京華城土地裁定書3張照片，認為柯文哲有收受威京集團主席沈慶京1500萬元部分賄賂，「民眾黨難道要說法院裁定書也是科幻小說？繼續情勒小草相信『阿北無罪』嗎？」

簡舒培表示，京華城弊案還在偵辦中，不過針對京華城不法取得20%容積、粗估利益超過111億元，台北地檢署先前向法院聲請假扣押土地以保全日後追徵，獲得法院裁准，鼎越開發提出抗告，台北地方法院更裁結果6日出爐，仍裁定准予扣押，鼎越未來不可進行土地買賣、移轉，北檢也發函請地政單位協助辦理。

簡舒培表示，最近媒體報導京華城弊案，談到7人210萬的假獻金真賄款，還是柯文哲在工地與市長室收受的1500萬賄款，民眾黨都會氣噗噗跳針喊科幻小說、造謠。

簡舒培指出，結果在北院裁准扣押京華城土地的裁定書裡，清楚明白寫著「威京集團主席即犯罪嫌疑人沈慶京，為獲取在本案聲請扣押土地上之京華城改建一案，超過560%的容積樓地板面積， 命犯罪嫌疑人朱亞虎領銜7名威京集團高階主管，每人新台幣30萬元共計210萬元，匯入犯罪嫌疑人柯文哲指定之台灣民眾黨政治獻金專戶中，做為犯罪嫌疑人 柯文哲與沈慶京期約違背職務行為賄賂之前金」。