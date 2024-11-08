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快訊／京華城延押後首度提訊　柯文哲、李文宗、應曉薇押赴北檢

記者劉昌松、黃哲民／台北報導

民眾黨主席柯文哲涉嫌京華城圖利案，本月1日遭法官裁定延押2個月後，案情急轉直下，檢廉懷疑柯文哲與威京集團沈慶京期約，並分階段收受賄賂共1710萬元，法院為此裁定扣押精華城所在土地，台北地檢署近日指揮廉政署分批約談包括陳佩琪在內涉案人，釐清相關金流，檢察官也在今（8日）提訊柯文哲及大帳房李文宗和應曉薇出庭應訊。

▲▼ 柯文哲延押庭。（圖／記者黃克翔攝）

▲柯文哲11月1日被裁定延押2個月後解送台北看守所。（資料照／記者黃克翔攝）

柯文哲因涉嫌無視部屬與都委會委員意見，執意給予京華城容積獎勵，9月5日遭法院裁定羈押禁見後，始終否認圖利京華城等不法情事，不過北檢除根據查扣到的USB，懷疑「小沈 1500 沈慶京」帳冊是非法對價。

▲北檢提訊柯文哲。（圖／記者黃哲民攝）

▲北檢提訊柯文哲。（圖／記者黃哲民攝）

柯文哲的貼身帳房「橘子」許芷瑜，疑似經手鉅款，卻出境到日本，日前又轉往澳洲不願回台，因此聲請延押柯文哲，並通緝許芷瑜。法官審理後，認為柯文哲涉犯《貪污治罪制條例》最重本刑5年以上之罪，犯罪嫌疑重大。「另依卷內事證，目前尚有共犯未到案，且有犯罪事實待偵查機關繼續偵查作為予以釐清。」因此裁定延押。

此外，北檢認為柯文哲涉嫌圖利京華城容積獎勵，價值高達111億7023萬元6000元，屬犯罪所得應予沒收，為確保日後追徵順利，向法院聲請扣押鼎越開發所有的精華城土地，北院首度裁定准扣，經抗告高院發回更裁，北院2度裁准扣押。

▲北檢提訊應曉薇。（圖／記者劉昌松攝）

▲北檢提訊應曉薇。（圖／記者劉昌松攝，下同）

▲北檢提訊應曉薇。（圖／記者劉昌松攝）

根據台北市議員簡舒培公布的台北地院裁定書，顯示沈慶京命鼎越董事長朱亞虎領銜7名威京集團高階主管，共匯款210萬元到民眾黨政治獻金專戶，做為違背職務行為賄賂之前金，等確定獲得840%容積後，再交付1500萬元予犯罪嫌疑人柯文哲收受後，作為部分賄賂。但民眾黨發言人吳怡萱回擊簡舒培，把聲請扣押理由超譯成北院裁定收賄，還公布裁定書違反偵查不公開。

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