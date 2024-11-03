推動國際交流！張麗善巴塞隆納會僑界　促進雙邊發展

▲張麗善會晤巴塞隆納僑界代表，了解臺僑海外生活及交流分享。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林縣長張麗善昨（2）日赴西班牙巴塞隆納，甫下飛機旋即前往參加巴塞隆納僑務諮詢委員、僑務促進委員等人餐敘會晤活動，駐西班牙代表處葉長春組長及張祥儒秘書亦前往參加，縣府感謝代表處安排和協助此次活動。



縣長張麗善向僑界分享，雲林縣以農業為主的經濟結構聞名，但也造成雲林縣人口結構越趨高齡化，為吸引及留住年輕人，從上任以來就努力推動雲林轉型成為「農工商科技城」規劃九大產業園區，並且雲林縣擁有豐富的文化底蘊，2023年觀光產值逆勢成長擠進前五大。

今年的十月，雲林首次承辦國慶焰火，成功吸引逾50萬人次湧入，期間還有西螺藝陣文化祭、雲林國際偶戲節、雲林國際農業機械暨資材展及台灣咖啡節等多項大型活動，共吸引超過160萬人次參與，觀光產值超過32億元，亮麗成果展現出雲林縣強大的觀光吸引力，更促進地方經濟發展，讓更多人認識雲林縣豐富的文化與資源。



近年來雲林積極推動轉型發展，透過與海外僑界的交流，讓更多人了解雲林的優勢和機會。張麗善縣長指出，雲林縣政府致力於為創業者提供良好的環境和資源，希望能與台灣在西班牙的創業者們分享雲林的成功經驗，並探討如何共同促進雙方的經濟發展。



與會的僑界代表們分享了他們在西班牙創業的經歷，談及了在異國生活的挑戰與收穫。他們表示，雲林的轉型發展模式值得借鑒，並希望未來能與雲林縣政府有更多交流分享的機會，共同促進台灣與西班牙之間的交流。張麗善對僑強調，雲林縣政府將持續關注在外僑胞的需求，並提供必要的支持與協助，讓所有在外的台灣人都能感受到來自家鄉的關懷與支持。