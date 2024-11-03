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推動國際交流！張麗善巴塞隆納會僑界　促進雙邊發展

▲雲林縣長張麗善會晤巴塞隆納僑界代表了解臺僑海外生活及交流分享。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲張麗善會晤巴塞隆納僑界代表，了解臺僑海外生活及交流分享。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林縣長張麗善昨（2）日赴西班牙巴塞隆納，甫下飛機旋即前往參加巴塞隆納僑務諮詢委員、僑務促進委員等人餐敘會晤活動，駐西班牙代表處葉長春組長及張祥儒秘書亦前往參加，縣府感謝代表處安排和協助此次活動。
 
縣長張麗善向僑界分享，雲林縣以農業為主的經濟結構聞名，但也造成雲林縣人口結構越趨高齡化，為吸引及留住年輕人，從上任以來就努力推動雲林轉型成為「農工商科技城」規劃九大產業園區，並且雲林縣擁有豐富的文化底蘊，2023年觀光產值逆勢成長擠進前五大。

今年的十月，雲林首次承辦國慶焰火，成功吸引逾50萬人次湧入，期間還有西螺藝陣文化祭、雲林國際偶戲節、雲林國際農業機械暨資材展及台灣咖啡節等多項大型活動，共吸引超過160萬人次參與，觀光產值超過32億元，亮麗成果展現出雲林縣強大的觀光吸引力，更促進地方經濟發展，讓更多人認識雲林縣豐富的文化與資源。
 
近年來雲林積極推動轉型發展，透過與海外僑界的交流，讓更多人了解雲林的優勢和機會。張麗善縣長指出，雲林縣政府致力於為創業者提供良好的環境和資源，希望能與台灣在西班牙的創業者們分享雲林的成功經驗，並探討如何共同促進雙方的經濟發展。
 
與會的僑界代表們分享了他們在西班牙創業的經歷，談及了在異國生活的挑戰與收穫。他們表示，雲林的轉型發展模式值得借鑒，並希望未來能與雲林縣政府有更多交流分享的機會，共同促進台灣與西班牙之間的交流。張麗善對僑強調，雲林縣政府將持續關注在外僑胞的需求，並提供必要的支持與協助，讓所有在外的台灣人都能感受到來自家鄉的關懷與支持。

 ►聽Podcast #我在案發現場

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