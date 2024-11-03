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跨域展現對土地與人文關懷　2024雲嘉嘉營視覺藝術連線展覽開幕　

▲2024雲嘉嘉營視覺藝術連線展覽開幕，雲林展區從環境生態關懷出發，並以「連結」與「共生」作為主要策展概念。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲2024雲嘉嘉營視覺藝術連線展覽開幕，多位藝術家齊聚。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

由雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市四縣市聯合舉辦「2024雲嘉嘉營視覺藝術連線」展覽昨（2）日開幕，雲林縣府文化觀光處長陳璧君、台南市府文化副局長林韋旭、嘉義市立美術館長陳佳琦、嘉義縣表演藝術中心主任王泊清及多位藝術家齊聚，共同邀請民眾參觀，透過不同的策展主題，感受在地人文與藝術。

文化觀光處長陳璧君指出， 「雲嘉嘉營視覺藝術連線」已經邁入第5年，感謝雲嘉南四縣市首長願意支持這樣的跨域藝術活動，也很感謝相關單位的局處長、團隊以及策展人，以將近5年的時間，透過不同的藝術策展形式，把各縣市的人文、土地、自然、生態，甚至是現在大家最關注的環境永續等議題，每一年都用最有創意的方式展現出來。

▲2024雲嘉嘉營視覺藝術連線展覽開幕，雲林展區從環境生態關懷出發，並以「連結」與「共生」作為主要策展概念。（圖／記者王悉宇翻攝）

內容結合美學、藝術、創意與教育，展現各城市豐富內涵，期盼透過各領域的藝術創意，激盪出創新的火花，為生活注入嶄新的創意與活力。今年的聯合藝術展四縣市主題分別為雲林縣「浪居帶‧未來方舟」、嘉義市「親愛的大樹」、嘉義縣「嘉地深耕-梅嶺ing」，以及臺南市「加賀市友好城市交流紀念：小學生原畫×九谷燒繪皿展—地球」。

▲2024雲嘉嘉營視覺藝術連線展覽開幕，雲林展區從環境生態關懷出發，並以「連結」與「共生」作為主要策展概念。（圖／記者王悉宇翻攝）

雲林展區策展人邱俊達表示，本展以「邊界連結—停泊地」、「讓居連結—學習」、「未來連結—航行」三個子題，結合青年藝術家與學術界、藝文團隊的力量，推展藝術進駐、強化藝術共創等活動，2024年雲林展區展場也拓展成三展場(雲林縣政府文化觀光處展覽館、台西海口庄藝廊、古坑創樂子生活學苑)，呈現雲林當代藝術的新樣貌。

邱俊達強調，雲嘉嘉營視覺藝術連線強調的就是連結，四個局處能夠一起工作4年，其實在國內外都是非常不簡單的事，今年雲林展區特別邀請日本長野縣的藝術家，以及佐渡的創作者，到雲林做工作坊、推廣教育、駐地創作，希望能夠把我們共同面對的土地、海岸線或者是全球性的議題，透過藝術家的視角，帶大家一起更深入的瞭解，也能夠透過四個縣市持續的對話，讓彼此的交集可以深化，發展出各自越來越有獨特性的特色。

▲2024雲嘉嘉營視覺藝術連線展覽開幕，雲林展區從環境生態關懷出發，並以「連結」與「共生」作為主要策展概念。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲雲林展區從環境生態關懷出發，並以「連結」與「共生」作為主要策展概念。（圖／記者王悉宇翻攝）

 今年開幕論壇《浪居帶》╳《親愛的大樹：》，在開幕活動後移師嘉義市文化局文化藝廊4樓辦理，讓雲林與嘉義地區關注當代藝術的民眾與藝術家們共同連線對談，一起重新審視人類在自然中所扮演的角色，並尋回內心深處的那份情感與想像力。
 
文化觀光處表示，誠摯歡迎雲林鄉親及喜好藝術的朋友們於雲林展區「浪居帶‧未來方舟」展出期間2024年11月2日至11月24日，歡迎鄉親一同來到文化觀光處展覽館，觀賞這場以「永續」與「地方」為核心精神的當代藝術饗宴。

 ►聽Podcast #我在案發現場

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