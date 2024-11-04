以愛耕成長路　雲林家扶270位認養人與兒童相見歡　

▲雲林家扶中心日辦理，認養人與服務兒童、家眷相見歡活動，270人齊聚共同體驗採摘無毒農作感受最安心的滋養 。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林家扶中心今（3）日辦理「農情蜜意、玉見幸福」相見歡活動，270位認養人與服務兒童、家眷歡喜相見，共同體驗採摘無毒農作感受最安心的滋養；在溫暖的擁抱、寒暄，欣慰見到認養童長高長大也關心瞭解求學狀況。

雲林家扶主任廖志文指出，協禧電機連續六年認養不中斷，邀約近百位親子參與。協禧電機經理劉秉勳表示，共認養雲林家扶78位兒童，年年參與相見歡活動就是要鼓勵與嘉許家扶兒童上進孝順，所以也特地為每位認養童帶來金棗蛋糕禮盒致贈慰問，看著孩子們從小小孩變成青少年，持續成長茁壯相當欣慰與感動。

全場相見歡最高齡82歲的許丁鑫爺爺，擔任認養人已達46年，認養過8個孩子皆為雲林縣孩童，國二的吳雯涓感謝許爺爺一路支持與勉勵。爺爺與雲林家扶認養童溫馨相聚，一同在溫室裡採摘新鮮過貓，並川燙灑上花生粉、美乃滋用春捲皮包起來，共享這份簡單而充滿溫情的生春捲，豐足滋養心中也泛起暖流。

擔任雲林家扶20餘年資深委員林清欽，認養全國10位兒少，今年第一次參加相見歡活動，與小五的吳守恩初次見面熱情擁抱；雲林家扶中心表示，誠摯感謝認養人特地遠來參加相見歡活動，陪伴雲林家扶孩子，也感謝那些無法出席活動仍心繫家扶孩童的認養人們，感謝大家持續用愛耕耘，讓家扶孩子成長路程中有貴人提燈照亮前方，成為孩子們努力、上進的最大動力。

▲雲林家扶中心「農」情蜜意、「玉」見幸福，在麥寮「晁陽綠能休閒農場」舉辦，270位認養人與服務兒童、家眷歡喜相見 。（圖／記者王悉宇翻攝）