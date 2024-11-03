雲林躋身全球7大智慧城市　張麗善赴西班牙參加高峰會

▲ICF歐洲代表Peter Portheine與Lilian Portheine至雲林實地訪視，張縣長致贈紀念品。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林縣長張麗善昨（2）日啟程西班牙巴塞隆納，參加由國際智慧城市組織（Intelligent Community Forum, ICF）舉辦的全球高峰會，並將參訪11月5日至7日的智慧城市世界大會。縣長張麗善指出，此行將領取「全球7大智慧城市」(The TOP 7)獎項，展現雲林縣推動智慧城市、實踐永續未來成果，汲取其他國家城市建置智慧城市經驗。

雲林縣今年首次參加ICF全球智慧城市評選，即獲選為「全球21大智慧城市」（The SMART 21），並於6月進一步躋身「全球7大智慧城市」（The TOP 7），9月ICF歐洲代表Peter Portheine與Lilian Portheine至雲林實地訪視後，高度肯定雲林智慧城市成果。



張麗善指出，雲林縣因應氣候變遷、少子化及高齡化等挑戰，積極推動數位轉型與綠色轉型，提升科技創新能力，實現智慧農業、智慧生活及環境永續等目標，屢獲國際肯定。她將在國際智慧城市高峰會上演講，把雲林縣努力成果，讓全世界看見，讓雲林成為全球智慧城市發展的典範之一。



縣府計畫處表示，此次出訪是雲林縣拓展國際連結的重要一步，透過參與全球智慧城市高峰會及展會，將雲林的智慧治理與綠色創新成果展示於國際舞台，為推動地方經濟及永續發展奠定堅實基礎。雲林縣政府將繼續努力，以智慧與永續的雙重轉型，為縣民帶來更美好的未來。

▲ICF歐洲代表至雲林實地訪視，了解各評選項目實際實行情形。（圖／記者王悉宇翻攝）