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台金聯新董座爭議　藍委：賴政府瞠目結舌的政治酬庸大戲

▲▼立委許宇甄出席國民黨團召開「基隆人力挺善樑 全力守護基隆人的幸福！」記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲立委許宇甄。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣金聯董事長施俊吉上周突然遭撤換，改由雲林縣農業處前處長呂政璋接任，在董事長交接前夕，施俊吉召開記者會親揭下台原因，「我合理懷疑是我擋人財路」。對此，國民黨立委許宇甄表示，台灣金聯董事長更迭案徹底暴露了賴清德政府荒誕的用人哲學。在國家資產管理這樣關鍵的領域，賴政府再度無視專業，重用「綠友友」，上演了一場令人瞠目結舌的政治酬庸大戲。

許宇甄指出，這次推舉呂政璋出任台灣金聯董事長，實在讓人難以理解。呂政璋毫無金融背景，其家族更捲入重大財務爭議，弟弟因公司跳票案被通緝，這樣的人選竟然被賴政府火速提拔。究竟呂政璋具備什麼特別資格？顯然，他唯一的「專業」就是與民進黨內高層的緊密關係。賴政府如此赤裸裸地安插自己人，絲毫不顧民眾觀感，更無視台灣金融體系的風險與穩定需求，簡直是拿國家資產當作政黨私產來操作。

許宇甄接著表示，更令人震驚的是，這場人事安排發生在台灣金聯即將進行史上最大土地標售案的敏感時刻，牽涉金額高達33.8億元。前任董事長施俊吉公開表示，自己可能因「擋人財路」而被撤換，擔心有人試圖壓低標售價格，圖利某些勢力。他的一番話揭示了政商勾結的深層黑幕，讓人不禁懷疑：賴政府如此急切更換董事長，背後是否早已盤算好？

許宇甄痛斥，這不是賴政府第一次在人事安排上引發爭議，中油董事長李順欽也是被無預警撤換，資策會前董事長李世光的人事更替也同樣備受批評，新任董事長黃仲銘的專業經歷遠遠不及被撤換的李世光，李世光任期未滿，卻被毫無徵兆地撤下來，賴政府的人事案，只能用「政治酬庸」、「信賴得好處」來解釋。

許宇甄批評，賴清德政府的用人模式就是「自己人優先」，無論這些人是否具備專業能力，只要是政治盟友、忠誠夥伴，就能輕易獲得高官厚祿。這樣的用人哲學不僅損害國家機構的專業性，更破壞公眾對政府的信任，將台灣帶向風險與不穩定。

許宇甄強調，面對如此明顯的政治酬庸，國民黨絕不會坐視不管。他們將持續監督，揭發賴政府一再踐踏專業、踐踏國家利益的行為，並要求政府用人必須回歸專業、重視績效。賴清德若繼續無視民意，將私人關係置於公共利益之上，終將自食惡果，也會失去台灣人民的信賴。國家資產不是政黨的私產，台灣人民也絕不會接受這種腐敗不堪的用人亂象。
 

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