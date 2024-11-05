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上班睡覺、看政論節目！　藍委轟賴清德：離譜人事酬庸亂象

▲▼國民黨團召開 賴清德人事昏庸為酬庸 踐踏經濟 交通 新聞 金融 資訊五大專業 記者會 王鴻薇 賴士葆 李彥秀 廖偉翔。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開 「賴清德人事昏庸為酬庸 踐踏經濟 交通 新聞 金融 資訊五大專業」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

行政院將核定前雲林縣農業處長呂政璋出任台灣金聯董事長，引發外界熱議。國民黨團針對總統賴清德近日人事酬庸亂象召開記者會，藍委廖偉翔更在記者會中秀出照片爆料，賴清德台南市府時期的新聞處長吳堂成，被安排為資深規劃者，更被內部人員拍照爆料，直接在上班睡覺、看民視政論節目。

藍委王鴻薇指出，之前賴清德讓自己98歲舅當資政，後來「信賴之友」的國策顧問陳輝東，兩個女婿黃仲銘、陳昱凱分別接任資策會董事長以及貿協副董事長，以及中央社胡婉玲接任，沒有交通經驗的陳世凱接任部長，連中油新董座方振仁就任典禮，前董座卻沒出席內幕重重，已經被各界痛批吃相難看。現在連呂政璋接任台灣金聯資產管理公司董事長，都被現任施俊吉驚爆，會被換掉是因為「擋人財路」，賴清德根本踐踏經濟、交通、新聞、金融、資訊專業。

廖偉翔補充，而且呂政璋的父親呂清涼及胞弟呂政諺，因涉及挪用青松樂活科技農業公司公款跳票案，正棄保潛逃中，「三等親欠錢棄保潛逃，可以當董事長」，台灣金聯的成立就是協助金融機構解決不良資產，而呂政璋自己家族就是幫金融機構製造不良資產，這種人到底憑什麼當董事長？請相關單位保護好施俊吉董事長，已經有民眾打電話陳情該案跟「萬有紙廠」有很大關係。

廖偉翔再指出，資策會執行長過去一向由資通安全領域專家擔任，卻由法學背景的蕭博仁接任，蕭博仁是賴清德擔台南市長時期的市府祕書處長及法制局長，完全不具有相關專業，被基層爆料在會議中無法理解基本知識；還有曾當過太陽花學運發言人的新北市前議員曾柏瑜，被安排為資策會國際合作總監；賴清德台南市府時期的新聞處長吳堂成，被安排為資深規劃者，更被內部人員拍照爆料，直接在上班睡覺、看民視政論節目。

▲▼ 國民黨團召開記者會怒轟賴清德酬庸用人亂象，其中，賴清德台南市府時期的新聞處長吳堂成，被內部人員拍照爆料，直接在上班睡覺、看民視政論節目。 （圖／國民黨立委王鴻薇提供）

▲▼賴清德台南市府時期的新聞處長吳堂成，被內部人員拍照爆料，直接在上班睡覺、看民視政論節目。 （圖／國民黨立委王鴻薇提供）

▲▼ 國民黨團召開記者會怒轟賴清德酬庸用人亂象，其中，賴清德台南市府時期的新聞處長吳堂成，被內部人員拍照爆料，直接在上班睡覺、看民視政論節目。 （圖／國民黨立委王鴻薇提供）

▲▼ 國民黨團召開記者會怒轟賴清德酬庸用人亂象，其中，賴清德台南市府時期的新聞處長吳堂成，被內部人員拍照爆料，直接在上班睡覺、看民視政論節目。 （圖／國民黨立委王鴻薇提供）

▲▼ 國民黨團召開記者會怒轟賴清德酬庸用人亂象，其中，賴清德台南市府時期的新聞處長吳堂成，被內部人員拍照爆料，直接在上班睡覺、看民視政論節目。 （圖／國民黨立委王鴻薇提供）

▲▼ 國民黨團召開記者會怒轟賴清德酬庸用人亂象，其中，賴清德台南市府時期的新聞處長吳堂成，被內部人員拍照爆料，直接在上班睡覺、看民視政論節目。 （圖／國民黨立委王鴻薇提供）

▲▼ 國民黨團召開記者會怒轟賴清德酬庸用人亂象，其中，賴清德台南市府時期的新聞處長吳堂成，被內部人員拍照爆料，直接在上班睡覺、看民視政論節目。 （圖／國民黨立委王鴻薇提供）

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政論節目藍委賴清德人事酬庸

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