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台灣金聯新董座人事惹議　藍委轟賴清德：將國家機器當酬庸樂園

▲▼國民黨團召開 賴清德人事昏庸為酬庸 踐踏經濟 交通 新聞 金融 資訊五大專業 記者會 王鴻薇 賴士葆 李彥秀 廖偉翔。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「賴清德人事昏庸為酬庸 踐踏經濟 交通 新聞 金融 資訊五大專業」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

行政院將核定前雲林縣農業處長呂政璋出任台灣金聯董事長，引發外界熱議。立委王鴻薇、賴士葆、李彥秀、廖偉翔，針對總統賴清德人事酬庸亂象召開記者會，王鴻薇抨擊賴清德用人唯親，將國家機器當作酬庸樂園，踐踏經濟、交通、新聞、金融、資訊五大專業，人事昏庸就為酬庸。

王鴻薇指出，之前賴清德讓自己98歲舅當資政，後來「信賴之友」的國策顧問陳輝東，兩個女婿黃仲銘、陳昱凱分別接任資策會董事長以及貿協副董事長，以及中央社胡婉玲接任，沒有交通經驗的陳世凱接任部長，連中油新董座方振仁就任典禮，前董座卻沒出席內幕重重，已經被各界痛批吃相難看。現在連呂政璋接任台灣金聯資產管理公司董事長，都被現任施俊吉驚爆，會被換掉是因為「擋人財路」，賴清德根本踐踏經濟、交通、新聞、金融、資訊專業。

賴士葆直言，施俊吉昨天召開記者會，直指他的下台，與台灣金聯史上最大的雲林北港土地標售有關，更指控蘇治芬阻礙該土地標售進行，包括召開協調會、發表環境污染言論、地目由甲種改成乙種等等，蘇治芬居然說「如果你知道人事任命的真相，一定會向我道歉」這是直接在媒體前面威脅？這種人事任命還有真相不真相，到底背後是有多黑？

廖偉翔補充，而且呂政璋的父親呂清涼及胞弟呂政諺，因涉及挪用青松樂活科技農業公司公款跳票案，正棄保潛逃中，「三等親欠錢棄保潛逃，可以當董事長」，台灣金聯的成立就是協助金融機構解決不良資產，而呂政璋自己家族就是幫金融機構製造不良資產，這種人到底憑什麼當董事長？請相關單位保護好施俊吉董事長，已經有民眾打電話陳情該案跟「萬有紙廠」有很大關係。

▲▼國民黨團召開 賴清德人事昏庸為酬庸 踐踏經濟 交通 新聞 金融 資訊五大專業 記者會 王鴻薇 賴士葆 李彥秀 廖偉翔。（圖／記者屠惠剛攝）

王鴻薇痛批，賴清德人事酬庸踐踏專業，已經引起各界公憤，之前資策會前董事長李世光去年7月通過續任，原定任期到2026年，卻在六月突然改由「信賴之友會」台南分會會長黃仲銘接下，黃仲銘是「信賴之友會」台南分會會長，他的岳父就是國策顧問陳輝東，長期挺賴，是賴清德堅定的支持者。賴清德從國大代表到立委一路相挺，另一位女婿，陳昱凱也進貿協當副董，也是一點背景都沒有，一家子毫無專業，都是被酬庸無一例外。更離譜的是黃仲銘入主資策會，發現是無給職，竟立刻要求董事會通過董事長給薪外加年終獎金。陳昱凱的貿協副董事長也是無給職，經濟部竟再給陳昱凱糖協董事長，一個月爽領15萬元。

李彥秀說，更別說交通部長陳世凱，外行領導內行，擔任「選舉幕僚」，他的背景完全沒有交通背景，最多最多就是審過「台中市」交通預算，既無「行政」也無「交通」專業，可以擔任全國交通首長．已創藍綠執政首例，完全就是任用親信到了把國家發展與建設當兒戲，中油原總經理方振仁升任中油董事長，但在中油40年的卸任董事長李順欽卻未現身，另一位接手中央社社長的胡婉玲，新聞領域的不專業、個人作風上的高度爭議，早為媒體圈熟知，難怪一傳出消息馬上就有董事請辭，新聞專業被當兒戲。

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台灣金聯董座藍委賴清德酬庸

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