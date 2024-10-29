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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

9月景氣燈號掉至「黃紅燈」　藍委示警：M型化趨勢更加嚴重

▲▼李彥秀 質詢 立法院審查覆議案卓榮泰備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲李彥秀。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

國發會28日發布9月景氣燈號，從代表景氣熱絡的「紅燈」退回「黃紅燈」，紅燈只亮一個月，九月的綜合判斷分數34，和8月相比一口氣掉了5分，創三月以來的六個月新低。國民黨立委李彥秀示警，AI與高科技產業表現不錯，但傳產與服務業表現疲弱，「紅肥綠瘦」M型化趨勢更加嚴重，加上美國總統大選的結果的高度不確定性，政府必須提早準備預防。

在景氣燈號九項構成項目中，「海關出口值和批發」、「零售及餐飲業營業額」、「製造業營業氣候測驗點」分數均下修。國發會表示，九月燈號改變，主要因為傳統產業外銷動能疲弱，加上高基期因素，導致海關出口值大縮水；此外，批發、零售及餐飲業營業額，製造業營業氣候測驗點也都變燈下滑。中央大學台經中心也公布10月消費者信心指數（CCI）為77.06點、月減0.78點，終止連5升轉為下跌，6項分項指標中有5項下跌。

李彥秀指出，她提醒賴清德政府，過去不論民進黨執政或是國民黨執政，都以「拚經濟」為施政的重中之重，但是賴政府上台後，除了在總統府、行政院成立四個疊床架屋的委員會外，沒有明確的施政方向，內閣團隊輪流放火，能源政策缺乏願景，財經團隊更被譏為「外星人內閣」，全力拚政治、拚鬥爭的結果，讓台灣的經濟前景蒙上一層陰影。

李彥秀說明，從四月份以來，整體景氣對策信號已經從上升的趨勢，進入盤整區間，更讓人擔心的是，「製造業營業氣候測驗點」從七月份的98.95點，下修為94.82點，「物業營業氣候測驗點」從上個月96.20點下修為9月的91.43點，「營建業營業氣候測驗點」從上個月107.43點大幅下修為9月的101.21點，呈現連續第三個月的下跌態勢，這代表傳產、服務業以及營建業對未來的景氣前景看法趨於「保守」與信心不足。

李彥秀說，AI與高科技產業表現不錯，但傳產與服務業表現疲弱已經不是新聞，但「紅肥綠瘦」M型化趨勢更加嚴重，更需要政府關注的是，全球經濟前景的黑天鵝與灰犀牛，美國總統大選的結果的高度不確定性，以及歐洲民粹主義再次抬頭，都會讓全球經濟景氣前景蒙上一層陰影，政府必須提早準備預防。
 

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