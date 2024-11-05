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房東太太「遭悶死肢解」　凶手竟是14年老房客！冷酷認罪影片曝光

▲▼房東太太「遭悶死肢解」　凶手竟是14年老房客！冷酷認罪影片曝光。（圖／翻攝X@bedspolice）

▲74歲的史密斯遭多年房客悶死肢解。（圖／翻攝X@bedspolice）

記者吳美依／綜合報導

英國貝德福郡（Bedfordshire）一名45歲男子承認，親手悶死74歲的房東太太，再將遺體肢解，藏匿至倉庫。隨著他在本周被宣判無期徒刑，認罪影片也被警方釋出。

《太陽報》報導，這起案件發生在去年11月，根據警方公布影片，嫌犯派特森（Scott Paterson）平靜承認，「我在她的床上把她悶死。」被問及房東太太史密斯（Annette Smith）的下落時，他停頓了一下，隨後鎮定回應，「沒有完整的遺體……她的遺骸在萊奇沃斯（Letchworth）的一間倉庫裡。」

事實上，嫌犯與死者不僅是房東與房客，更是多年好友。14年前，史密斯邀請派特森免費住進家裡空房間，不需要租金，只需要提供陪伴與跑腿服務，2人還會一起度假、舉辦晚宴。2018年史密斯中風之後，行動能力受限，派特森更一肩擔起照顧者的責任。

派特森起初接受警方偵訊時，一度謊稱房東跟不認識的女人離開了，還假冒身分、寄聖誕卡片給死者家屬，試圖營造史密斯依然活著的假象，不過最終仍被揭穿。

警方調查發現，派特森欠下3萬英鎊（約新台幣124萬）卡債，曾偷走史密斯的珠寶，在網路上販售。他坦承，在真正痛下毒手之前，已經兩度計畫謀殺史密斯，但都在最後關頭卻步。

派特森今年9月承認謀殺罪，本月4日被宣判終身監禁，至少服刑20年才有機會申請假釋。

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