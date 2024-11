房東太太「遭悶死肢解」　凶手竟是14年老房客！冷酷認罪影片曝光

▲74歲的史密斯遭多年房客悶死肢解。(圖/翻攝X@bedspolice)



記者吳美依/綜合報導

英國貝德福郡(Bedfordshire)一名45歲男子承認,親手悶死74歲的房東太太,再將遺體肢解,藏匿至倉庫。隨著他在本周被宣判無期徒刑,認罪影片也被警方釋出。

《太陽報》報導,這起案件發生在去年11月,根據警方公布影片,嫌犯派特森(Scott Paterson)平靜承認,「我在她的床上把她悶死。」被問及房東太太史密斯(Annette Smith)的下落時,他停頓了一下,隨後鎮定回應,「沒有完整的遺體……她的遺骸在萊奇沃斯(Letchworth)的一間倉庫裡。」

事實上,嫌犯與死者不僅是房東與房客,更是多年好友。14年前,史密斯邀請派特森免費住進家裡空房間,不需要租金,只需要提供陪伴與跑腿服務,2人還會一起度假、舉辦晚宴。2018年史密斯中風之後,行動能力受限,派特森更一肩擔起照顧者的責任。

派特森起初接受警方偵訊時,一度謊稱房東跟不認識的女人離開了,還假冒身分、寄聖誕卡片給死者家屬,試圖營造史密斯依然活著的假象,不過最終仍被揭穿。

警方調查發現,派特森欠下3萬英鎊(約新台幣124萬)卡債,曾偷走史密斯的珠寶,在網路上販售。他坦承,在真正痛下毒手之前,已經兩度計畫謀殺史密斯,但都在最後關頭卻步。

派特森今年9月承認謀殺罪,本月4日被宣判終身監禁,至少服刑20年才有機會申請假釋。

#WATCH | This is the moment Scott Patterson confessed to killing his 74-year-old landlady before dismembering her and hiding her remains.



Today (Monday), a judge sentenced him to life in prison.



Read the full article: https://t.co/AtgmWBtUh2 pic.twitter.com/oMsYO0fM2Q