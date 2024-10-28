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男友躲行李箱「被活活悶死」！她冷眼旁觀謀殺罪成立：在玩躲貓貓

男躲行李箱「疑被悶死」！　她冷眼旁觀謀殺罪成立卻喊：在玩躲貓貓

▲女子涉嫌以「行李箱」悶殺男友，但她辯稱是因為喝醉在玩「躲貓貓」，男友才被悶死。（圖／翻攝自X）

圖文／CTWANT

美國佛州發生一起離奇謀殺案，一名女子涉嫌以「行李箱」悶殺男友，但她辯稱因為兩人都喝醉了，當下是在玩「躲貓貓」，而男友自己躲入行李箱才被悶死，不過女子被指控因為毫不理會對方被卡在裡面出不來，才導致男子最終喪命，這名女子25日被陪審團裁定二級謀殺罪成立。

根據多家美媒報導，來自佛州的46歲女子布恩（Sarah Boone），4年前涉嫌以行李箱悶殺男友托雷斯（Jorge Torres），被逮捕，而全案將在今年10月審判。

根據報導，布恩2020年2月23日和男友玩躲貓貓時，由男友鑽進行李箱內，但她不理會對方被卡在裡面出不來，才導致托雷斯喪命，不過據布恩向佛州橘郡（Orange County）警方說明案情時，稱自己和托雷斯是在溫特帕克（Winter Park）住處喝酒玩捉迷藏，兩人認為若躲在行李箱內會很有趣，於是托雷斯就鑽了進去，她再拉上拉鍊。

布恩表示，由於認為男友可以自行脫困，加上不勝酒力的情況下就跑去睡覺，隔天醒來時一度找不到托雷斯，後來想起他可能還在行李箱內，當她拉開拉鍊，就發現托雷斯已無任何生命跡象。

不過布恩的說法被檢警打臉，原來他們在布恩的手機上發現托雷斯被困在行李箱的影片，影片顯示，托雷斯當下不斷呼喊自己無法呼吸，且一直呼叫布恩的名字，但布恩卻回「你掐我的時候，我也是這種感覺」、「喔，這也是你偷吃時，我當下的感受」，加上驗屍結果顯示，托雷斯的背部、頸部都有刮痕，另外，肩膀、頭骨和額頭則有鈍器造成的挫傷，嘴唇附近也有傷勢。

對此，布恩在審判期間辯稱，由於托雷斯過去曾有暴力行為，讓她擔憂如果把他放出來自己會被傷害，因此沒有出手幫助，加上布恩雖被捕後，請了幾名律師加上拒絕認罪，導致審判的時間不斷往後推延至25日，最終布恩二級謀殺罪成立，法院會在12月2日開庭宣布刑期，最高可判無期徒刑。

 

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