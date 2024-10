男友躲行李箱「被活活悶死」！她冷眼旁觀謀殺罪成立：在玩躲貓貓

▲女子涉嫌以「行李箱」悶殺男友,但她辯稱是因為喝醉在玩「躲貓貓」,男友才被悶死。(圖/翻攝自X)



圖文/CTWANT

美國佛州發生一起離奇謀殺案,一名女子涉嫌以「行李箱」悶殺男友,但她辯稱因為兩人都喝醉了,當下是在玩「躲貓貓」,而男友自己躲入行李箱才被悶死,不過女子被指控因為毫不理會對方被卡在裡面出不來,才導致男子最終喪命,這名女子25日被陪審團裁定二級謀殺罪成立。

根據多家美媒報導,來自佛州的46歲女子布恩(Sarah Boone),4年前涉嫌以行李箱悶殺男友托雷斯(Jorge Torres),被逮捕,而全案將在今年10月審判。

根據報導,布恩2020年2月23日和男友玩躲貓貓時,由男友鑽進行李箱內,但她不理會對方被卡在裡面出不來,才導致托雷斯喪命,不過據布恩向佛州橘郡(Orange County)警方說明案情時,稱自己和托雷斯是在溫特帕克(Winter Park)住處喝酒玩捉迷藏,兩人認為若躲在行李箱內會很有趣,於是托雷斯就鑽了進去,她再拉上拉鍊。

布恩表示,由於認為男友可以自行脫困,加上不勝酒力的情況下就跑去睡覺,隔天醒來時一度找不到托雷斯,後來想起他可能還在行李箱內,當她拉開拉鍊,就發現托雷斯已無任何生命跡象。

不過布恩的說法被檢警打臉,原來他們在布恩的手機上發現托雷斯被困在行李箱的影片,影片顯示,托雷斯當下不斷呼喊自己無法呼吸,且一直呼叫布恩的名字,但布恩卻回「你掐我的時候,我也是這種感覺」、「喔,這也是你偷吃時,我當下的感受」,加上驗屍結果顯示,托雷斯的背部、頸部都有刮痕,另外,肩膀、頭骨和額頭則有鈍器造成的挫傷,嘴唇附近也有傷勢。

對此,布恩在審判期間辯稱,由於托雷斯過去曾有暴力行為,讓她擔憂如果把他放出來自己會被傷害,因此沒有出手幫助,加上布恩雖被捕後,請了幾名律師加上拒絕認罪,導致審判的時間不斷往後推延至25日,最終布恩二級謀殺罪成立,法院會在12月2日開庭宣布刑期,最高可判無期徒刑。

In 2020, Sarah Boone zipped her boyfriend Jorge Torres in a suitcase and he died as a result. She is charged with second-degree murder. pic.twitter.com/gTpMoTWv8v