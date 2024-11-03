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為3550萬「殺父騙保」！親友曝兇手是家中受寵獨子：曾賺過不少錢

為3550萬「殺父騙保」！　親友曝兇手是家中受寵獨子：曾賺過不少錢

▲男子為了騙取人民幣790萬保險金，策劃了一起墜河事件「弒父騙保」。（圖／翻攝頭條新聞）

圖文／CTWANT

今年8月，中國湖南省發生一起駕車墜河事件，駕駛車輛的劉姓男子退車逃生，副駕駛座上的劉男父親卻不幸喪命。令人吃驚的是，近期中國警方揭露，這竟然是一起為了騙取人民幣790萬（約新台幣3542萬元）保險金，不惜弒父騙保的蓄意謀殺事件。中國媒體進一步揭露，狠心弒父的劉男出身農村，是倍受寵愛的家中獨子，此前也曾靠做生意賺了不少錢。不過劉男發跡並未回饋父母，自己與妻女住在城市，之後欠了債竟然還把主意打到年邁的父親頭上，讓人不齒。

根據「此前報導」，今年8月，劉姓男子駕駛的車輛在湖南省安化縣肖家灣落水，劉男提前跳車保住一命，副駕駛座上的劉父卻不幸喪命。當地警方因為劉男面對父喪消息太過冷靜生出疑心，事後追查更發現劉男近期才替老父在不同保險公司購買7份意外險，還積欠超過人民幣100萬元（約新台幣448萬元）以上的債務，終於揭露了這起「殺父騙保」的冷血弒親案件。

事件曝光，引起中國民眾熱議，陸媒《紅星新聞》派人走訪劉男老家，發現犯下這起弒父案的劉姓男子出身於湖南安化的農村，當地多以務農、種茶維生，也有不少年輕人出外務工。

為3550萬「殺父騙保」！　親友曝兇手是家中受寵獨子：曾賺過不少錢

▲劉男雖然曾經商賺了不少錢，但是不曾拿錢修繕父母居住的老家。（圖／翻攝紅星新聞）

記者透過對劉男鄰居、親戚的訪談，拼湊出一些劉男的生活片段。劉男的親友都表示，劉男是家中獨子，雖然家境不是十分優越，但劉父仍然十分寵愛他。鄰居告訴記者：「我看著劉某長大的，穿的吃的，啥樣他爸都買給他。」劉男表哥也說：「從小我舅舅對他是沒話說，很寵他，他是家裡的獨生子。」

據了解，劉男成年後出外經商，做過不少生意也賺了不少錢，親友都看到他開著寶馬、林肯汽車回過老家，看得出「條件不差」。不過賺了錢的劉男並未回饋父母，親友都表示他很少回到老家，與妻子和3個女兒一起住在城裡。劉家老宅甚至還是破舊的木製建築，窗格破損、門牌脫落，在一眾新翻修過的房子中十分顯眼。

親戚指出，劉男父親一個人獨居在老家，能做飯但走路不太穩，劉母則一個人在外打工，「快一個月沒回來了」。劉男表哥也說，不明白劉男不肯翻修老宅的考量是什麼。

鄰居表示，劉男長大後回家的次數極少，對他的事情也沒怎麼聽說。但村裡人一開始都以為劉父是溺斃，在老家家門口辦的喪事，她也去幫了忙，記得劉男當時哭得很傷心。鄰居還說，辦完喪事後，劉男就離開了村子，再過半個月警方來到村裡，從後山挖出了劉父遺體進行屍檢，才知道這是一起人為製造的謀殺案。

劉男表哥也告訴記者，今年6月劉父在他家吃飯，正好聽見劉男要父親回家去拿身分證，回想起來那時候就是在買保險。劉男表哥感慨表示，「誰想得到他能幹出這樣的事情呢？」

目前，劉男因為涉嫌故意殺人、保險詐騙被刑事拘留，且案件仍在進一步偵辦中。

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