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陸籍房客住6年跑了！　房東開門見這一幕驚呆

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲屋況狀態佳，牆壁、地板閃閃發亮，屋內完全沒有遺留任何物品。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

日本一名中國籍男房客租屋6年，但卻在未完成退租手續的狀態下音訊全無，房東後來決定上門確認情況，在一打開門之後，驚訝發現屋況狀態極佳，猶如刊登在房屋出租網站的照片那樣，牆壁、地板都閃閃發亮。照片曝光後，引發大批網友熱議，超過7萬名用戶按讚。

日媒MAIDONA NEWS等報導，這名陸籍男房客平時從未拖欠租金，也沒有出現特別問題，先前就已經有與管理公司聯繫表明退租之意，但在協調確認退租日期的時候突然消失，音訊全無，完全聯繫不上。由於房東曾經遇過房客跑路的狀況，當時屋況相當差，因此這次得知又有房客跑掉的消息之後，心情有些沮喪低落。

不過當房東把房門打開之後，映入眼簾的是非常乾淨的室內狀態，完全沒有遺留任何物品，似乎已經打掃過，幾乎不用再多做什麼就能把這間房子再度出租，感到相當驚訝。房東事後說明，雖然屋況很好，不過之後仍會進行部分修繕與家居清潔工作。

這張照片曝光後引起大批網友熱烈討論，猜測這名房客跑路的原因，紛紛留言提到「所以這樣是好房客還是壞房客」、「連打掃衛生都很認真，但是卻跑路」、「跑路是不對的，但是能把房間整理得這麼乾淨才離開，是因為感到愧疚嗎」。

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