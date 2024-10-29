女房東最後身影曝！拄雨傘家門前掏鑰匙…隔日遭房客狠殺慘死家中

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市中和區中山路二段一間公寓3樓29日上午發生命案！一名67歲張姓男子因電費問題與75歲洪姓女房東發生爭執，他一怒之下竟持56公分長的刀猛刺洪女10多下，接著掐頸確認洪女已死後，才換下血衣沐浴後投案。稍早洪女最後身影曝光，只見她28日晚間返家後便沒有外出，不料，隔日一早卻陳屍家中。

▲女房東遭房客狠殺，最後身影曝光。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

初步了解，67歲張男7月間以每月6千元的金額，向洪姓女房東承租房屋，並帶著有身心障礙的19歲兒子與房東同住，但入住過後，洪女認為張男父子經常發出噪音心生不滿，要求張男父子應每月多繳3千元水電、瓦斯、網路費用。

洪女29日上午7時許拿著電費帳單要求張男平分金額，但張男火大開嗆「不想租了」，除了要求洪女退還1萬5千元押金外，還要補償金，氣得洪女大罵三字經「XX娘」，雙方爆發嚴重衝突。張男怒不可遏衝入房間內，拿出刀柄加上刀刃共56公分長的掃刀，朝洪女頭、頸、背部狂刺10多刀。

張男見洪女倒臥血泊之中，但身體仍在抽動，又伸手掐住洪女脖子，確認她斷氣之後才停手，並將沾染鮮血的衣物換下，到浴室沐浴更衣後，才騎著單車前往中和分局投案。

警方依殺人罪嫌將張男移送台北地檢署偵辦，據了解，洪女為前永和市長洪一平的妹妹，稍早她的最後身影曝光，洪女28日外出後返家，晚間8時許她拄著雨傘走進巷子內，靠近住家後便收傘，站在門前掏包包內鑰匙神態如常，不料，隔日卻死於房客之手，令親友心碎。

▲房客遭上銬戴腳鐐移送。（圖／記者陳以昇攝）