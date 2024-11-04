正式出任海基會董座　吳豊山喊話海協會：揮別柳暗，迎向花明　

▲海基會董事長吳豊山。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

前監察委員吳豊山4日正式出任海基會董座，他表示，台海和平是兩岸人民福祉的最大保障，建議對岸海協會同步存好心、說真話、做實事，以共同揮別柳暗，迎向花明。

吳豊山在致詞時提到，兩岸事務錯綜繁雜，兩岸政務更是軍國大政，所以憲法增修條文把兩岸政務劃歸總統職掌，「兩岸分立分治已七十五年，我國已換過八位總統。歷任總統的兩岸政策容有差異，但防衛台灣和維護中華民國主權獨立的堅定立場，始終如一。」

吳豊山指出，賴總統在當選之夜的國際記者會上，和520就職演說，都強調「以對話取代對抗，以交流取代圍堵，進行合作。」六月份接受美國時代雜誌專訪時，更指出「一個穩定的中國可以成就安全的台灣；一個繁榮的台灣也可以帶動進步的中國」，這是做為國家元首的卓識和胸襟。本人認為對岸合當善意解讀。

吳豊山說，同一時間，他也注意到中華人民共和國主席習近平，也一再強調希望兩岸「和平發展」，這就表示，兩岸最高領導人都充分認定，和平發展、追求共榮才是兩岸人民福祉的最大保障。

吳豊山強調，海基會以「協調處理兩岸人民交流事務，並謀保障兩岸人民權益」為設立宗旨，其中有關協調處理兩岸人民交流事務一項，自設立以來未曾中斷，「最近幾年，每年服務案件皆達數十萬件，可惜外界不是很清楚。至於保障兩岸人民福祉，必須以對話為起步。「

吳豊山也承諾，「海基會必定以存好心、說真話、做實事的態度承擔責任，並以兩岸和平共榮為盼望，建議對口單位海協會同一脈動，同步堆疊善意，進而兩會攜手，揮別柳暗，迎向花明。」