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談「九二共識」重要性　國台辦：界定兩岸同屬一中，非國與國關係

▲▼ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮（2024.10.30） 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳、魏有德／北京－台北 連線報導

海基會祕書長羅文嘉日前提及過往檔案中找不到「九二共識」的文字敘述，已不合時宜，兩岸需更具前瞻性的架構。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，九二共識的歷史經緯和重要作用非常清楚，重要性在於，「它明確界定兩岸關係的性質，即大陸和台灣同屬一個中國，兩岸不是國與國關係、也不是一中一台。」

▲▼海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲海基會祕書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）

朱鳳蓮表示，1992年10月，海協會與海基會在香港就「兩岸公證書使用」問題進行工作性商談，其間就如何在兩岸事務性商談中，表述堅持一個中國原則的態度，雙方各自提出表述方案，「台灣海基會的第八種（口頭）表述方案內容為：在海峽兩岸共同努力謀求國家統一的過程中，雙方雖均堅持一個中國的原則，但對於一個中國的涵義，認知各有不同。」

朱鳳蓮指出，「海協會認為這個方案表明台灣當局和海基會謀求統一、堅持一個中國原則的態度，因此，在海基會來函確認其表述方案後，在回函中提出了海協會的口頭表述要點：海峽兩岸都堅持一個中國的原則，努力謀求國家統一。但在海峽兩岸事務性商談中，不涉及一個中國的政治涵義。」

朱鳳蓮強調，海協會還以附件的方式，將海基會的第八方案附在函中，海基會回函對此不表異議，「至此，兩岸達成了各自以口頭方式表述海峽兩岸均堅持一個中國原則的共識，後來被稱為九二共識，雖然是各自以口頭方式表述的共識，但其過程和內容均有明確的文件和文字記錄，鐵證如山、有據可查。」

朱鳳蓮認為，「九二共識」不僅符合客觀事實，也符合雙方各自現行相關規定，使兩岸可擱置分歧、建立互信，打開交往與對話的大門，「九二共識的精髓是求同存異，即求一個中國之大同，存兩岸分歧之小異，充分表明兩岸中國人有能力有智慧解決好自己的問題。」

朱鳳蓮舉例稱，「九二共識」奠定兩岸關係發展的政治基礎，才能開啓兩岸協商談判，推進兩岸政黨交流，建立兩岸制度化協商與聯繫機制，才能實現兩岸全面直接雙向「三通」，「台灣參與世界衛生大會、國際民航大會等國際組織活動問題才會得到合情合理的安排，才能在2015年實現1949年以來兩岸領導人首次會晤、兩岸領導人直接對話溝通，使兩岸政治互動達到新高度。」

朱鳳蓮強調，2016年以來，民進黨當局頑固堅持台獨立場，不斷歪曲、甚至否認九二共識，單方面破壞了兩岸關係和平發展的政治基礎，「任何刻意曲解歷史、否認九二共識的重要作用、宣稱九二共識已經過時的言論，都無助於改善和發展兩岸關係。」

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