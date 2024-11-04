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羅文嘉專訪1／自嘲「話最多」秘書長！從預算下手幫海基會轉骨

▲▼海基會秘書長羅文嘉專訪。（圖／記者魏有德攝）

▲羅文嘉自嘲是「話最多」的秘書長，還覺得自己說的不夠。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

海基會秘書長羅文嘉上任已近五個月，面對在野立委質疑海基會預算大增四成，他向《ETtoday新聞雲》透露，自己花了一些時間跑立法院，向立委強調預算其實沒有大增，也說明海基會到底做了哪些事情，「坦白講，沒進海基會之前，我也不知道海基會在做什麼！」

羅文嘉日前接受了《ETtoday新聞雲》的專訪，他坦言，自己過去就跟大多數的國人一樣，不知道海基會的業務內容，「海基會以前就不是太高調的單位，存在感沒那麼強烈，跟一般老百姓的生活也沒有太多直接關聯，除非你是台商、台幹、旅遊業者，或是在大陸就學的台生，才有可能比較認識。」

羅文嘉直言，即使是過去兩岸官方還沒斷聯，交流密切的時候，大家也不太知道海基會，「我是來了海基會之後，才知道海基會的三大任務：交流、服務、協商。」

▼海基會站在服務第一線，每天都有大量民眾造訪辦事。（圖／記者謝婷婷攝）

▲海峽交流基金會,財團法人海峽交流基金會,海基會,半官方機構,中國大陸和海基會的對口機構是海峽兩岸關係協會。（圖／記者謝婷婷攝）

海基會明年的預算被在野立委質疑大增四成，羅文嘉說，他花了一些時間跑立法院，說明海基會做了哪些事情，「很多立委聽了我們說明才知道，原來海基會做了這麼多事情。」

羅文嘉也提到，海基會的預算分成兩個部分，一部份是來自陸委會的補助，另一部分是自籌款（大部分是向民間企業募捐），預算乍看之下大增四成，但其實加總後並沒有，是由於補助的比例增加了，自籌的比例減少了。

會決定將補助的部分增加，自籌的部分降低，是因為羅文嘉認為，海基會的工作業務不應該是拼命向民間企業募款，而是接受政府委託執行業務，「這是政府該做的事情，我們是民間單位，你委託我們做，本來就應該付費給我們，為什麼還要我們自己去找錢？」

羅文嘉解釋，海基會今年度預算的比例，自籌款高達43%，相當不健康的，「這些錢幾乎都是向民間企業募來的，民間企業為什麼要捐錢給你？不覺得奇怪嗎？我們不是要政商關係簡單一點嗎？民間企業講求獲利，必須對投資人負責，那他們捐款給海基會的利益是什麼？這不是很容易產生困擾？」

於是，羅文嘉在與陸委會主委邱垂正溝通過後，最終達成共識，將比例調整成自籌的部分30%，陸委會補助70%，「其實我也可以去募款，但是我覺得我來海基會的工作，應該是把兩岸交流做好，想辦法突破兩岸僵局，這才是重點。」

▼羅文嘉親自主持每兩周一次的背景說明會。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）

除了預算結構的調整，羅文嘉也希望海基會能從人事方面進一步「轉骨」，首先就是「年輕化」，羅文嘉說，海基會現在的人員平均年齡超過50歲，偏高，其中又有30%以上是工作滿25年的，幾年之後可能就面臨退休，可是年輕的幹部能不能接上來，這將是一個問題，所以必須將人才培訓好，才能傳承下去。

第二是「戰略面」的訓練，羅文嘉說，除了專業技術方面，海基會的人員還要認識整個大環境，知道戰略，未來去談判的時候，才知道戰術要怎麼調整，這部分是他認為比較欠缺的，主要是30年來國際情勢一直在變化，必須要跟得上。

羅文嘉透露，海基會接下來會招聘一些新的、年輕的幹部，而且是在國際政治、兩岸、談判的專業上能夠栽培的，所以現在海基會也開始密集辦理各種內部的研習、座談、工作坊，「我們加強了與外界智庫的接觸，包含學界、國際政治、兩岸研究的，還有個人、學校、團體或單位，海基會應該強化與他們的聯繫，整合各方的資源，這樣能力才會提升，而不是所有事情都自己來。」

除了人才方面，羅文嘉認為，海基會要加強與社會的溝通，因為任何國家的重要政策都必須得到國民的支持，兩岸政策當然也一樣，否則海基會受委託去談判，結果主張都不受國民認同與支持，那在第一線根本沒有籌碼談。

▼羅文嘉從預算著手，要幫海基會「轉骨」。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼羅文嘉提議送梅花鹿給對岸！取名「和和平平」象徵「和平之鹿」。（圖／記者蔡紹堅攝）

下一個方面是「中國識讀」，羅文嘉說，要談判的話，一定要認識對手，理解中國現在的政治、社會、經濟，必須準確掌握所有的資訊，不能只是憑空想像，否則可能做出錯誤的判斷，「這不只是透過對方在媒體上的發表，還有更多其他的資訊、情報來源，並且要進行歸納、分析與判讀。」

羅文嘉坦言，自己大概是海基會最「話多」的秘書長，會說這麼多，也是希望大家能更了解海基會，「我最直接、便宜的做法，就是每兩周一次的記者會，我親自來主持，除了基本的政策外，也回答大家的疑問，專訪也幾乎都答應，不管多敏感的問題，也都會盡量回應。」

不只自己「話多」，羅文嘉也鼓勵同仁一起「話多」，最近幾個月，他要求各處的處長必須走進大學，向兩岸相關科系的學生們做分享，同時，他自己則是到不同的政府部門，做跟兩岸議題有關的演講。

羅文嘉強調，海基會的大家以前可能都不敢講，他會講這麼多，是因為他認為跟社會的溝通非常重要，而且他認為他還講得不夠多，「所以我們的主管也要出去講，因為你不講的話，你就會被其他的訊息蓋掉，即使兩岸議題還是比較冷，但至少你先去影響那群比較關心的人，這就跟兩岸一樣，立場可能不同，但還是要交流！」

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