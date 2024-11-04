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羅文嘉專訪2／連拋26共識、和平之鹿　他認為對岸已經「在談了」

▲▼海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲羅文嘉認為兩岸正處於「協商前的協商」。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

兩岸官方層面的交流已冰凍多年，海基會的角色也不斷受到外界質疑，但海基會新任秘書長羅文嘉並不氣餒，反而動作頻頻，先拋出「26共識」邀海協會會談，又提議送「和平之鹿」到對岸。羅文嘉接受《ETtoday新聞雲》專訪時強調，很多人認為海基會現在沒有協商，但「協商前的協商」，這比協商還重要，「當對岸說除非接受『一個中國』才能談，這就是在談了。」

羅文嘉說，海基會當初成立，是在兩岸政府與政府無法溝通的背景之下，「你不承認我是中央政府，我也不承認你政府的合法性，但到了1987年，開放探親之後，兩岸可以直接往來，產生了很多問題。」

「所以1991年雙方終於坐下來，拋開政治問題，直接談事務性要解決的問題，各自成立了海基會、海協會，作為非官方但獲官方授權的組織，來談各種交流所衍生的問題，也簽了很多協議。」

羅文嘉直言，兩岸不可能不交流，也不可能不往來，但交流、往來一定會有問題，這時就需要雙方政府來解決，可是兩岸又不能直接政府對政府，所以才會用政府授權的「兩會」來進行協商。

「這其實就是經驗累積，不管政治再怎麼歧異，問題還是要去面對，所以海基會這個單位，不管是現在或未來，都可以發揮很大的功能，不管哪一黨執政都會存在，也不管兩岸關係緊張或和緩都有存在的價值。」

▼羅文嘉提議送梅花鹿到對岸，象徵「和平之鹿」。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼羅文嘉提議送梅花鹿給對岸！取名「和和平平」象徵「和平之鹿」。（圖／記者蔡紹堅攝）

羅文嘉指出，比較可惜的是，對岸現在把「兩會」拿來做政治運用，堅持要認同「九二共識」才能交流，「兩會本來就是為了避開政治才成立的，又把它拉回政治的軌道，這是對岸一直想不透的，沒有真正認識兩會作為解決兩岸問題『橋樑』的重要性，捨此橋樑，要再另蓋橋梁，不容易了！」

羅文嘉舉了高雄22歲郭姓男子赴陸涉詐被拘的案件當例子，他說，依照兩會簽訂的協議，兩岸對對方的人民施加人身自由限制時，都要向對方通報，這是兩岸白紙黑字簽下的協議，也實施了很多年。

「但在郭男的案子上，對方卻沒有照做，光是今年就已有好幾個案子沒通報。」

羅文嘉指出，「這種雙方白紙黑字簽的協議，而且已經行之有年的，說不遵守就不遵守，那以後兩岸談過什麼、簽過什麼，我們還要怎麼相信？更不要冠冕堂皇的講什麼『和平協議』了，我們怎麼相信你不會說翻臉就翻臉？」

羅文嘉還說，1991年那個年代，兩岸都能那麼務實，簽下20幾項協議，包含漁事糾紛、劫機等，都無關政治的，現在很簡單，只要照做就好，「當年也是中華民國跟中華人民共和國兩個政府，只是中華民國政府有內部的民主政治，民主政治選擇了民進黨。」

「你只要人民選擇民進黨，就不接受，那根本不尊重台灣民主的精神價值，台灣人民都接受了，你一直否決，那我們契合什麼？」

▼羅文嘉認為海基會、海協會是兩岸重要的橋樑，捨棄不用非常可惜。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼海基會秘書長羅文嘉專訪。（圖／記者蔡紹堅攝）

對岸多次強調兩岸交流的前提是認同「九二共識」，羅文嘉直言，這是不可能接受的，原因很簡單，2019年中共總書記習近平在《告台灣同胞書》四十周年紀上講的非常清楚，「九二共識台灣方案」，就是「一個中國」沒有「各自表述」，「從以前到現在，『各自表述』都沒出現在中共的官方文件上，不然現在可以直接問對岸，『九二共識』有『各自表述』嗎？」

羅文嘉說，「一個中國」就是中華人民共和國，沒有中華民國，不可能當成交流或談判的前提，「我們是中華民國憲法所產生的政府，連中華民國的主權都否定了，那還怎麼去談？否定中華民國主權，等於連現在自由民主體制的生活也沒有了，連這個都鞏固不住了，還需要談判嗎？」

「即使今天是國民黨執政，他也不會說要放棄台灣自由民主體制作為前提，這不是台灣社會能夠接受的。」

在對岸持續堅持「九二共識」的情況下，羅文嘉認為，海基會有兩點能做，第一，是把立場講清楚，「我很希望跟你談，很希望透過談來解決問題，因為這是比較文明的方式，我們的智慧不必用在武力、戰爭，這是大家都輸的狀況，就用和平對話的方式來解決歧異，這是海基會存在的目的，我們希望推動用這個方法去解決歧異。」

「第二，我們應該想辦法讓他認知到，他堅持的方法是錯的，我認為這個是我們能做的，但讓他理解錯誤需要時間，現在他可能還不覺得這是錯的。」

▲▼海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）

羅文嘉強調，台灣有台灣的優勢，優勢能發揮的好就有籌碼，「談判沒有實力當後盾，怎麼談？只是上去被宰而已，所以一定要有足夠的籌碼。很多人認為海基會現階段沒有協商，但我認為『協商前的協商』，這比協商還重要。」

羅文嘉解釋，現在是「正式協商」停止，但「非正式協商」其實隨時都在進行，「協商前的協商」更是每天都在拔河，所以協商看起來「某一段沒有」，但並不代表協商的工作不用做準備。

羅文嘉說，「所有從事談判的人都知道，協商的時候要談什麼？怎麼談？議程怎麼設定？甚至談的位置、談的時間、談的人員，這些才是關鍵，這些其實就在角力了。」

羅文嘉指出，所以當對岸說除非接受「一個中國」才能談，這就是在談了，「天下沒有一個專業的談判單位，會在一開始就通通接受對方的條件，我是不想批評其他政黨或政治人物，但不能讓他們代表去談，因為還沒去談就都接受了，那還何必去談？」

「所以我們一定要守住，『不要怕、不要急、也不要輕易相信』，同時也做好準備，等待時機來臨。」

▼羅文嘉願赴陸破冰，認為只有站在第一線才能真正理解對方。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）

對於想不想赴大陸破冰，羅文嘉說，以他的工作來講，當然要去，也應該要去，因為只有到了第一線，才能真正了解對方的價值、情感、思維，「所以我很願意，我也去願意去踩在識讀中國，更深入認識中國的第一線，這我認為是重要，也是有意義的。」

「問題是，對岸願不願意讓我過去更加了解他們？」

羅文嘉強調，「我們一定會做好所有準備，雖然對方的門可能不會打開，令所有準備白忙一場，但我認為這是歷史的機會，這些歷史的機會都是我們在此刻，在這個崗位上能做的事，如果我們放棄了、錯過了，那就只能等待歷史下個機會的到來。」

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