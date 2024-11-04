羅文嘉專訪3／要當稱職的外野手　喊話海協會：淡化官方色彩對話我們來

▲海基會秘書長羅文嘉接受《ETtoday》專訪。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／台北採訪報導

蔡英文2016年上任後，兩岸關係逐漸進入「冰河期」，不僅代表官方的陸委會和國台辦針鋒相對，連代表民間事務往來的海基會與海協會也陷入「已讀不回」或「不讀不回」的窘境。賴清德就職後，請出羅文嘉擔任海基會副董事兼秘書長，欲借重羅文嘉辯才無礙的邏輯論述功力和靈活的思維，能在日趨緊張的兩岸關係中尋求破解僵局的「新路」。

眾所周知，海基會董事長猶如「精神領袖」般的存在，是海基會對外的「意象之窗」，實際上，日常推動和執行事務的工作則是祕書長，由誰一肩扛下，被視為政府對於現階段及未來兩岸事務發展的意向。

▲羅文嘉接受賴清德及卓榮泰邀請擔任海基會祕書長。（圖／記者蔡紹堅攝）

在公部門或擔任民意代表期間皆有所歷練的羅文嘉，當他被徵詢擔任海基會祕書長時，他坦言，「有點意外！」對於擔任「海基會」祕書長，肩負起賴清德時代的兩岸民間交流事務「第一棒」，羅文嘉在接受《東森新媒體ETtoday》專訪時，特別用了國人最喜愛的棒球來比喻。

羅文嘉認為，接下海基會祕書長一職，不是救援投手，也並非第四棒中心打者，反倒像是球場上的外野手，要有「球」的時候才會被大家看到，「對整個球賽來講，外野的範圍很大，基本上除了速度跟守備的能力要很好之外，還要迅速把球傳回去，把分數守下來。」

羅文嘉強調，過去無論在行政部門或參與選舉，比較像是守內野，雖然第一次接到徵詢的時候，對他來說是個意外，但這個領域並不陌生，兩岸政策是他曾經會處理的議題範圍，「以前不是自己去守，可能會去關照這些面向，現在自己被派到第一線去做這個角色，這倒是第一次。」

在兩岸關係陷入僵局的大環境下，羅文嘉上任後，陸續拋出數個議題，包括「二六共識」、「和平梅花鹿」、「擱置政治爭議往前走」等，透過輿論和話題的鋪陳，讓外界對「沉寂許久」的海基會，產生一種「有了新風貌」的感覺。

同時，羅文嘉也希望海基會裡的幹部們「走出去」， 透過一系列的專題演說或民間活動，向外界說明海基會的任務和性質，期待活化一般民眾對海基會長久以來「冷衙門」的刻板印象。

無論是面對台灣內部或大陸海協會等機構，「對話」成為羅文嘉任內的「重中之重」，也就是對內要做到充足的「社會溝通」，對外希望能在任內「破冰」，他甚至自嘲地表示，「以前記者會很少會談這麼多，當然，也沒有一個祕書長，像我這樣講這麼多話的。」

政治就像棋局，當羅文嘉被延攬擔任海基會祕書長時，從背景來看，外界曾擔心是否會走持續對抗的「鷹派」路線，然而，為凸顯海基會功能，羅文嘉上任至今走的是一條「溫和」路線，用論述踩住核心價值，用行動尋求突破，甚至在互相來往走動上，也秉持「開放」態度，不排斥前往大陸「破冰」。

面對兩岸的僵局，無論是「對話」或是「破冰」，現階段都是較難逾越的高山，對羅文嘉而言，在沒有前提的情況下，他數次強調很願意去對岸走走，用眼用腳去「識讀中國」，踩在更深入中國的第一線，他強調，「無論是站在推動兩岸交流還是雙向健康交流來講，我都願意去。」

▲羅文嘉建議由海協會代表接受「和平之鹿」。（圖／記者蔡紹堅攝）

羅文嘉認為，目前最好的方案是兩岸都回歸海基會對海協會的「民間交流」模式，淡化官方色彩，卻能務實解決問題，他坦言，「這個方法想做，對方心門一旦打開，我們會做好所有準備，但對方心門打不開，我們也清楚，現在準備的都是白忙一場。」

不僅自己在工作上，合適的條件下能親赴大陸交流，對於年輕人，甚至是孩子的選擇，羅文嘉也抱持開放態度。他表示，自己年輕的時候也去過大陸，對中國的史地文學都很有情感和興趣，「去看那些地方，對我來講，就像我去很多景點一樣，看歷史的現場，我們既然知道這段歷史，會更有感觸。」

羅文嘉認為，等到大陸旅遊風險去除、降低之後，會鼓勵他們要去多認識中國，相較於自己1993年，甚至是1988年前往大陸時，現在相對封閉許多，他也呼籲對岸，自信才會使人「放開」，「中國其實有條件，讓自己更有自信。」