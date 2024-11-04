蘋果怎麼挑才好吃？「屁股」越平越好　採買、保存秘訣大公開

▲日本青森蘋果農家分享，挑選蘋果的撇步。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／青森報導

日本青森蘋果進入產季，全台各大量販超市也紛紛引進開賣，究竟蘋果怎麼挑才甜？青森在地農夫分享，除了看果皮顏色，也能觀察蘋果的蒂頭、屁股來判斷，如果「歪屁股」代表並非「中心果」，甜度可能略微遜色。不過進口至台灣的蘋果都有一定水準，即使並非中心果也十分甜美。

▲日本青森蘋果因為農家的種植技術提升、冷藏保存的專業性，讓蘋果能夠新鮮好吃。（圖／記者林育綾攝）

日本蘋果受到全球氣候暖化影響，產量逐年減少，不過相較於長野縣、岩手縣、山形縣、秋田縣等農業大縣的蘋果產量下滑近一半，青森縣的產量相對平穩，除了因為天氣溫差大，有利於種植蘋果，更是因為農家的種植技術提升、冷藏保存的專業性，讓青森蘋果能夠新鮮好吃。

▲青森農家高橋哲史。（圖／記者林育綾攝）

青森農家高橋哲史先生提到，由於靠近主幹的蘋果更甜，會透過剪枝來維持果實的甜美。至於如何在賣場挑選好吃的蘋果？他表示除了又紅又圓之外，頂端的「蒂頭」越粗越好，連結蒂頭的凹陷處則是寬度越寬越好，而「屁股」最好平穩，代表這顆果實是「中心果」，越接近中心處越甜美。

▼頂端的「蒂頭」越粗，則是越靠近中心果。此外連結蒂頭的凹陷處，則是寬度越寬越好。（圖／記者林育綾攝）

他也表示，蘋果摘下來其實還活著，還在呼吸，因此會有油脂，像是人類皮膚，因此表皮有光澤，看起來像有上蠟，但並不是蠟。高橋強調，「青森蘋果都沒有在上蠟，所以洗一洗就能吃了」。

▲日本青森蘋果光澤為天然，並非打蠟。（圖／記者林育綾攝）

至於蘋果買回家若沒有要馬上吃，可以用塑膠袋裝起來放進冷藏，最好是能真空。若是富士蘋果，最多能放置一個月，而好吃程度會隨著時光遞減，因此買回家的蘋果，「越快吃完越好」。

青森蘋果透過選果場、冷藏設備管控，品質保證，蘋果在進場後，透過專業人員檢定，從形狀、大小、顏色、果肉褐變、酸度和糖的含量等評鑒，區分為「特選（特撰）、特、特A、秀、秀Ａ」5個等級。

▲家樂福開賣7款青森蘋果，等級都在特A級以上。（圖／業者提供）

目前家樂福賣場生鮮區散賣的青森蘋果，皆在「特A」以上品等，禮盒皆在「特選」級別。為了讓消費者盡情享受世界級青森蘋果，家樂福今年預計進口達600噸以上，從土岐（Toki）、未希來福（Ｍiki Life）蘋果，依採收期在農曆新年前陸續到貨；還有紅顏姬蘋果、名月蘋果、王林蘋果、蜜富山蘋果，喬納金蘋果⋯等青森特選，包含散賣與禮盒組。

11月青森蘋果熱門產季，家樂福推出「青森蘋果雙色2入組（土岐、紅顏姬）」，能一次吃雙色品種，每組特賣129元，買還送「INLOVE濾掛咖啡包」，全台家樂福量販及超市開賣，數量有限，贈完為止。

▲家樂福販售「青森蘋果雙色組」特價129元，有土岐、紅顏姬兩品種，一次吃兩種超划算，買還送濾掛咖啡包。（圖／業者提供）

●超商開賣青森蘋果

除此之外，7-11即日起於「i划算」、「i預購」兩大平台，限時販售來自日本青森的「蜜桃土岐蘋果」，規格多、種類齊全，讓繁忙的上班族輕鬆下訂，還能享有團購優惠折扣，下單後就近到7-ELEVEN取貨，解決無人收包裹的情況。

▲7-ELEVEN開賣日本超人氣青森蘋果，免削皮、甜美香氣，限時2周下訂。（圖／業者提供）

日本青森「蜜桃土岐蘋果」香氣濃郁，此波引進的系列商品，有市場罕見350g一粒的26規超大果、36規、46規等禮盒，還有2入至4入禮盒、整箱等多種規格。

其中最划算的就屬46規的尺寸，整箱購買平均一顆只要52元，每顆蘋果色澤柔黃帶粉，且果皮無打蠟、免削皮，直接可連皮食用，清脆細緻的果肉幾乎無酸度，十分香甜。

▲全家實體門市開賣「青森土岐蘋果」新鮮截切杯、單顆袋裝，方便消費者隨手買來直接吃。（圖／業者提供）

全家即日起在實體門市開賣「青森土岐蘋果」新鮮截切杯、單顆袋裝，方便消費者隨手買來就能直接吃，2款商品皆69元，搭配主副配優惠，最高省10元。

全家行動購也有禮盒優惠，像是限定版「青森土岐蘋果睡魔禮盒」，6入裝加上滿滿日式風情包裝，原售價875元，優惠價725元。也能透過店鋪LINE群組「全+1社群電商」團購，購買「日本青森土岐蘋果原裝箱」10kg特價2,299元。