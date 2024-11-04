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7-11高雄新開「愿橋門市」複合店！引進五星主廚現做餐飲

▲▼7-11高雄新開「愿橋門市」複合店。（圖／業者提供）

▲7-11在高雄新開「愿橋門市」複合店。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

7-11迎接第7110店，在高雄霞海重劃區新開Fresh「愿橋門市」，引進由五星級台南晶英酒店主廚指導全新現做餐飲，整合超市、超商等複合式服務。為慶祝開幕，即日起至11月10日在愿橋門市消費滿688元，就贈送OPENPOINT 50點，當日累計消費滿888元再贈抽獎券一張，有機會抽到黃金或OPENPOINT 2萬點。

▲▼7-11高雄新開「愿橋門市」複合店。（圖／業者提供）

▲▼7-11新開Fresh「愿橋門市」除了有現做餐飲，還整合超市、超商等複合式服務。（圖／業者提供）

▲▼7-11高雄新開「愿橋門市」複合店。（圖／業者提供）

7-ELEVEN Fresh「愿橋門市」位在高雄霞海重劃區，是左營、楠梓、仁武交界的新興發展區域，這間門市也是繼「Par K* Avenue」、「首府門市」、「ZEELAND-MARK」新世代複合商場後，第4個全新生活體驗場域，外觀設計發想自夜空閃耀恆星，門市內以Fresh綠葉設計彰顯蓬勃生命力。

▲▼7-11高雄新開「愿橋門市」複合店。（圖／業者提供）

▲▼外觀設計發想自夜空閃耀恆星，門市內以Fresh綠葉設計彰顯蓬勃生命力。（圖／業者提供）

▲▼7-11高雄新開「愿橋門市」複合店。（圖／業者提供）

Fresh「愿橋門市」首度在高雄引進由五星級「台南晶英酒店」主廚指導「Fresh」全新現做餐飲，嚴選生鮮蔬果、居家調理、進口起司、精品巧克力、各國紅酒等，以及「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡及茶BAR、OPEN!BAR多樣化酒品與果汁等。

▲▼7-11高雄新開「愿橋門市」複合店。（圖／業者提供）

▲▼「愿橋門市」首度引進由五星級「台南晶英酒店」主廚指導「Fresh」全新現做餐飲，嚴選生鮮蔬果、居家調理、進口起司、精品巧克力、各國紅酒等。（圖／業者提供）

▲▼7-11高雄新開「愿橋門市」複合店。（圖／業者提供）
 
為慶祝7-ELEVEN Fresh「愿橋門市」全新開幕，11月4日至11月10日凡於愿橋門市消費滿688元即贈送OPENPOINT 50點，當日累計消費滿888元，再贈抽獎券一張，有機會抽到黃金或OPENPOINT 2萬點。而全台7-11門市也同步於11月4日至11月9日舉辦限時優惠活動，消費滿額即可享折扣優惠、滿額贈品。

▲▼7-11高雄新開「愿橋門市」複合店。（圖／業者提供）

▲▼7-11「愿橋門市」複合店開幕期間，消費滿688元即贈送OPENPOINT 50點，當日累計消費滿888元，再贈抽獎券一張。（圖／業者提供）

▲▼7-11高雄新開「愿橋門市」複合店。（圖／業者提供）

7-ELEVEN Fresh 愿橋門市
店址 : 高雄市仁武區霞海路378號

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