Macbook可以繼續等？外媒爆「2026年大改版」　更薄更威超有感升級

記者蘇晟彥／綜合報導

蘋果在日前發表Macbook Pro全新陣容，搭載M4系列晶片性能大升級、輕型機種 Macbook Air 起始記憶體容量也增加制雙倍。但不少消費者仍猶豫是否要趁這波「蘋果AI熱潮」換機，而《彭博社》記者Mark Gurman 透露，蘋果將在2026對Macbook進行大改版，將以OLED顯示技術、更纖薄機身設計登場，消費者仍然可以「持續觀望」。

▼搭載M4系列晶片的Macbook Pro將在近期上市。（圖／蘋果提供）



搭著AI浪潮，蘋果在近期公布全新Macbook Pro性能、規格及預計上市消息引起果粉關注，但《彭博社》記者透露，Macbook Pro 原先預計在2025將進行大改版，但因為某些因素，計畫在2026推出。

改版的重點在於螢幕將會搭載OLED顯示技術，在機身上面也會更加輕薄，讓視覺體驗有顯著提升，而電源效率也會大幅躍進，此外，有傳聞也表示，蘋果這幾年傾盡心力研究「最薄最輕筆電」，想藉此改變消費者突破因為電競筆電厚重帶來的不便感。

因此，還沒有下定決心的消費者，或許可以再觀望一下，但這次MA系列晶片Macbook有感升級，想要搶先一步的果粉也可以趁這一波體驗「蘋果AI」的便捷，目前中文版根據官方先前宣布，預計在明年登場。此外，Macbook Pro根據外界推測，台灣可能在12/20日上市。