青森蘋果來了！全聯10天直送、家樂福7品種開賣　大潤發推蘋果泡芙

▲青森蘋果產季來了，各大賣場紛紛開賣。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

青森蘋果來台灣了！全聯今年10月底開始陸續推出土岐、弘前富士、王林、蜜富士等品種，預計年銷1200噸，其中「王林」有「蘋果界國王」的涵義，黃綠色外皮、果肉綿密香甜，幾乎沒有酸味。家樂福也上架7款品種青森蘋果，都在「特A級」以上，散裝或禮盒都有。大潤發更加碼推出蘋果泡芙、蘋果馬芬蛋糕、蘋果布丁等烘焙甜點。

日本青森縣四季分明涼爽，日夜溫差大，日照充足，特別利於蘋果生長，種植出來的蘋果甜脆多汁，去年青森蘋果年產量超過37萬噸，總出口量3.4萬噸中約有7成來到台灣，將近2.4萬噸。今年日本氣候相較去年來得穏定，造就蘋果果型偏大且著色度佳，產量預期也相對穏定。

▲青森縣長（右）新一任青森蘋果小姐（左），在全聯推廣青森蘋果。（圖／業者提供）



●全聯

全聯表示身為台灣最會賣蘋果的通路，今年再度攜手日本蘋果最大產地青森縣，共同推廣青森蘋果。依照嚴格品質標準，直接向產地選果廠進口，出自同產地和固定配合選果廠，每一顆青森蘋果皆由日本職人悉心契作，經農家直採與層層把關，透過高科技設備與人工雙重篩選。

出口至台灣前，會全程以攝氏0度C低溫冷藏保鮮，讓蘋果以類似冬眠的形式睡個美容覺，維持最新鮮最好吃的狀態直送來台，10天內即從日本直送全聯門市，消費者不必出國，就能品嘗到最新鮮當季的青森蘋果。

▲全聯再度攜手日本蘋果最大產地青森縣，共同推廣青森蘋果。（圖／業者提供）

10月底開始陸續推出土岐、弘前富士、王林、蜜富士等品種，土岐蘋果外皮黃中帶紅，酸甜適中，10月30日前單顆特價45到55元。弘前富士蘋果屬於早生品種，果肉較脆硬，甜度高、水分多，10月25日至11月7日單顆特價48~58元。

「王林蘋果」帶有「蘋果界國王」的涵義，擁有黃綠色外皮，果肉綿密細緻，果汁豐沛，甜味強，幾乎沒有酸味，11月27日至12月5日單顆特價55~65元。

▲全聯開賣多款青森蘋果。（圖／業者提供）

日本青森「蜜富士蘋果」果皮色澤鮮紅，又被稱為陽光富士，外型圓潤，切開後常有誘人的結蜜，口感甜脆，深受消費者青睞，登上去年全聯整體蘋果熱銷第3名，11月27日至12月5日單顆特價55~65元。

業者加碼優惠，11月1日至11月21日在全聯購買日本青森蘋果，單筆滿199元，即可現折10元（單筆可累折）。因應年末送禮需求，將推出應景蘋果禮盒。預期青森蘋果今年銷量可突破1200噸、640萬顆。

●家樂福

家樂福也分享，青森蘋果特有的香甜多汁、微酸適中、依品種不同，口感有脆有綿密，甜度均可達14度，無上蠟，洗淨就可連皮食用，深受台灣民眾喜愛。

▲家樂福開賣7款青森蘋果，等級都在特A級以上。（圖／業者提供）



蘋果進場後，透過專業人員檢定，從形狀、大小、顏色、果肉褐變、酸度和糖的含量等評鑒，區分為特選（特撰）、特、特A、秀、秀A」5等級，而家樂福在賣場生鮮區散賣的青森蘋果，皆在「特A」以上品等，禮盒皆在「特選」級別。

選果後另一項重要技術，就是進入冷藏保存作業，青森縣每年8月至11月都會蘋果收成， 11月、12月流通量達到頂峰，銷售到隔年8月。即使秋天收穫的蘋果，一年四季都能吃到，主要因長期的特殊冷藏技術(CA)儲存(Controlled Atmosphere：空氣調節)，蘋果在收穫後實際上還活著，跟人一樣需要空氣中的氧氣來呼吸。

由於呼吸會消耗能量，失去味道和新鮮度，透過調節氧氣（空氣的1/10）、二氧化碳、氮氣、溫度、溼度，使新鮮長期儲存，將蘋果的呼吸控制在最低限度，讓青森蘋果儲存新鮮不外露，透過CA儲存冷藏，最後再以全程冷鏈保存輸出台灣。

▲家樂福販售「青森蘋果雙色組」特價129元，有土岐、紅顏姬兩品種，一次吃兩種超划算，買還送濾掛咖啡包。（圖／業者提供）

家樂福為了讓消費者盡情享受世界級蘋果，今年預計進口達600噸以上，從9月開始登台的土岐（Toki）與未希來福（Ｍiki Life）蘋果，依據採收期預計在農曆新年前陸續到貨，此外還有紅顏姬蘋果、名月蘋果、王林蘋果、蜜富山蘋果，喬納金蘋果⋯等青森特選，包含散賣與禮盒組。

進入青森蘋果熱門產季，家樂福「特A級青森蘋果」依採收期陸續上架，首週雙波獨家活動，11月1日至11月18日，購買青森蘋果雙色2入組（土岐、紅顏姬），就贈INLOVE 濾掛咖啡包，每組特賣129元，全台家樂福量販、超市分店開賣，數量有限，贈完為止。

▲買青森蘋果打卡，還獨家送「青森蘋果防水貼紙」。（圖／業者提供）



11月1日起，在全台家樂福量販/超市分店，購買任一種日本青森蘋果（限定青森產蘋果，不限種類/顆數/包裝形式），使用在店內提供的青森蘋果造型打卡框合照，並上傳個人Facebook、Instagram、Threads貼文，標註「#青森蘋果在家樂福」，憑購買證明與打卡頁面，可至服務台兌換獨家「青森蘋果防水貼紙組1套」共8款造型，價值199元，數量有限，送完為止。

●大潤發

大潤發除了上架新鮮日本青森土岐綠蘋果，更在烘焙坊加碼以青森蘋果為主題，推出各種蘋果小點、麵包，首推「蘋果泡芙」以酥脆的菠蘿泡芙，再加上酸甜青森蘋果餡，上面還有新鮮蘋果片，特價89元，每盒2入。

▲大潤發還加碼推出「青森蘋果主題麵包、甜點」。（圖／業者提供）

還有「蘋果馬芬蛋糕」，不僅鬆軟蛋糕散發蘋果香氣，表面還有滿滿新鮮蘋果，特價89元，每盒2入。「蘋果布蕾塔」以酥脆起酥塔皮，搭配特調青森蘋果內餡、濃郁奶香布丁，特價89元，每盒2入。

布丁控也不能錯過「蘋果布丁」，濃郁的布丁有蛋奶香滑順口感，再搭配酸甜青森蘋果凍、新鮮蘋果，特價49元一杯。活動更推出月月抽iPhone 16，即日起至11月30日，購買指定蘋果商品並綁定LINE好友，單筆每滿99元，即可享抽獎1次，買越多中獎機會越大。