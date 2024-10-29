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全家11月推「青森蘋果霜淇淋」！雙口味酸甜系「山丘藍」藍莓回歸

▲▼全家將推出「青森蘋果霜淇淋」。（圖／資料照／業者提供）

▲全家11月將推出「青森蘋果霜淇淋」回歸。（圖／資料照／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全家霜淇淋每月新口味都受到網友關注，此波適逢青森蘋果產季，網路已搶先傳出，11月將推出「青森蘋果」口味；另外可搭配的雙口味是「山丘藍」藍莓，兩款都是人氣回歸，讓喜歡酸甜水果的粉絲相當期待！

▲全家將推出「青森蘋果霜淇淋」。（圖／記者蕭筠攝）

青森蘋果季來臨，各大超市、量販、超商也陸續推出土岐、弘前富士、王林、蜜富士等品種，還有賣場推出青森蘋果主題烘焙甜點。而全家11月也將推出「青森蘋果霜淇淋」，讓粉絲十分期待。

「青森蘋果霜淇淋」選用日本青森縣蘋果，以果實鮮榨成汁，再製成霜淇淋，吃起來有蘋果清香、酸甜適中，加上雪酪口感，2020年曾經推出，大受好評。如今回歸的消息一出，網友也紛紛說，「以前也吃過，酸酸甜甜很好吃！」

▲全家「山丘藍台灣藍莓霜淇淋」也將回歸。（圖／記者蕭筠攝）

另一款口味可互相搭配則是「山丘藍」藍莓霜淇淋，也是好評回歸，以台灣在地精品級藍莓「山丘藍」製成，選用產季新鮮採收的台灣藍莓，一入口就能嘗到藍莓的自然香氣與水果微酸滋味。

「青森蘋果霜淇淋」、「山丘藍」藍莓霜淇淋兩款正式開賣時間、資訊，將以全家正式公布為主。

▲7-ELEVEN也攜手韓國家喻戶曉的「Binggrae香蕉牛奶」，打造「香蕉牛奶口味雪淋霜」霜淇淋。（圖／記者林育綾攝）

7-ELEVEN近來則攜手韓國家喻戶曉的「Binggrae香蕉牛奶」，打造「香蕉牛奶口味雪淋霜」霜淇淋！滿滿香蕉甜香與奶香，融合霜淇淋，讓人回味無窮。10月30日起至12月10日每周五六日，使用iCash 2.0或 iCash Pay支付，還享「第二件半價」優惠。

▲▼全聯開賣青森蘋果，大潤發還加碼推出青森蘋果主題甜點。（圖／業者提供）

▲大潤發還加碼推出「青森蘋果主題麵包、甜點」。（圖／業者提供）

另外，大潤發除了上架新鮮日本青森土岐綠蘋果，更在烘焙坊加碼以青森蘋果為主題，推出各種蘋果小點、麵包，首推「蘋果泡芙」以酥脆的菠蘿泡芙，再加上酸甜青森蘋果餡，上面還有新鮮蘋果片，特價89元，每盒2入。

還有「蘋果馬芬蛋糕」，不僅鬆軟蛋糕散發蘋果香氣，表面還有滿滿新鮮蘋果，特價89元，每盒2入。「蘋果布蕾塔」以酥脆起酥塔皮，搭配特調青森蘋果內餡、濃郁奶香布丁，特價89元，每盒2入。

布丁控也不能錯過「蘋果布丁」，濃郁的布丁有蛋奶香滑順口感，再搭配酸甜青森蘋果凍、新鮮蘋果，特價49元一杯。活動更推出月月抽iPhone 16，即日起至11月30日，購買指定蘋果商品並綁定LINE好友，單筆每滿99元，即可享抽獎1次，買越多中獎機會越大。

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