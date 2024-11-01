康芮離台轉往日本！氣象廳估「3連休撞大雨」　活動接連宣布取消

▲康芮轉往日本方向移動。（圖／日本氣象廳）
記者王佩翊／編譯
康芮目前已經抵達東海，並持續朝北，預計晚間起轉往東北，朝日本方向移動。日本氣象廳1日警告，儘管康芮未來將減弱轉為溫帶氣旋，但是受到低氣壓與鋒面影響，西日本2日仍會出現大雨，東日本也會在2日至3日間遭受強降雨。然而11月2日至4日正值日本3連休假期，有許多在連假期間舉辦的活動只能提前宣布取消。
根據《體育日本》報導，由於康芮轉往日本移動，氣象廳1日呼籲民眾提防土石流、低窪地區的積水、河川暴漲與氾濫，並提醒注意雷擊及龍捲風等突發強風。受此影響，許多原訂於連假期間舉行的活動紛紛宣布取消。
【第93回土浦全国花火競技大会の中止について】— 土浦市（公式） (@tsuchiura_city) November 1, 2024
令和6年11月2日(土)に開催を予定していましたが、台風21号の影響による雨、雲底高度も低いとの予報が出され、安全な煙火消費及び競技花火としての観覧環境が確保できないとの判断により中止することといたしました。
大会HPhttps://t.co/SXN3oAgOY9 pic.twitter.com/a4JU92Pcdd
原定2日晚間9時登場的土浦全國花火競技大會主辦單位表示，因為活動當日預計有降雨，雲層高度也偏低，難以確保煙火施放的安全性，且無法提供良好的觀賞環境，故決定取消活動。且因為維安人員調度問題，無法延期至3日或9日舉辦。
原定2日舉行的東京葛西臨海公園舉辦的「INTERNATIONAL SDGs FES in EDOGAWA」稍早也宣布取消。該活動由Tokyo Girls Collection主辦，邀請眾多知名藝人參加。但主辦方表示，由於氣象廳指出，有可能出現警報級大雨，為了參加者及相關人員的安全著想，最終決定取消。
此外，原訂於11月3日在大阪舉行的「UHフェスタ 2024」、「東峰村秋祭」也因天氣問題取消。
日本氣象廳數據顯示，康芮11月1日上午9時位於東海（北緯26.4度，東經120.4度），以每小時25公里的速度往北方移動，中心氣壓為994百帕，近中心最大風速每秒20公尺，瞬間最大陣風每秒30公尺。
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