康芮離台轉往日本！氣象廳估「3連休撞大雨」　活動接連宣布取消

▲康芮轉往日本方向移動。（圖／日本氣象廳）



記者王佩翊／編譯

康芮目前已經抵達東海，並持續朝北，預計晚間起轉往東北，朝日本方向移動。日本氣象廳1日警告，儘管康芮未來將減弱轉為溫帶氣旋，但是受到低氣壓與鋒面影響，西日本2日仍會出現大雨，東日本也會在2日至3日間遭受強降雨。然而11月2日至4日正值日本3連休假期，有許多在連假期間舉辦的活動只能提前宣布取消。

根據《體育日本》報導，由於康芮轉往日本移動，氣象廳1日呼籲民眾提防土石流、低窪地區的積水、河川暴漲與氾濫，並提醒注意雷擊及龍捲風等突發強風。受此影響，許多原訂於連假期間舉行的活動紛紛宣布取消。

原定2日晚間9時登場的土浦全國花火競技大會主辦單位表示，因為活動當日預計有降雨，雲層高度也偏低，難以確保煙火施放的安全性，且無法提供良好的觀賞環境，故決定取消活動。且因為維安人員調度問題，無法延期至3日或9日舉辦。

原定2日舉行的東京葛西臨海公園舉辦的「INTERNATIONAL SDGs FES in EDOGAWA」稍早也宣布取消。該活動由Tokyo Girls Collection主辦，邀請眾多知名藝人參加。但主辦方表示，由於氣象廳指出，有可能出現警報級大雨，為了參加者及相關人員的安全著想，最終決定取消。

此外，原訂於11月3日在大阪舉行的「UHフェスタ 2024」、「東峰村秋祭」也因天氣問題取消。

日本氣象廳數據顯示，康芮11月1日上午9時位於東海（北緯26.4度，東經120.4度），以每小時25公里的速度往北方移動，中心氣壓為994百帕，近中心最大風速每秒20公尺，瞬間最大陣風每秒30公尺。