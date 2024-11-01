蘇花鐵公路中斷「交部啟動花東疏運SOP」　海運備援明加入

▲交通部長陳世凱今視察台鐵應變中心。（圖／交通部提供）

記者李姿慧／台北報導

康芮颱風重創鐵公路，台鐵北迴線崇德到和仁、花東線中斷。交通部長陳世凱今(1日)視察風災後交通運輸，指示即刻啟動花東疏運SOP計畫，除了鐵公路搶通及復原重建、國內線加開加班機，蘇花海運備援則預計明天中午啟動。



交通部長陳世凱上午前往台鐵緊急應變中心，了解因受康芮颱風影響受創之鐵、公路交通路線及因應。陳世凱要求，在第一線同仁安全無虞前提下，爭取時效、積極修復，並即刻啟動花東疏運SOP計畫，加強利用南迴鐵公路疏運、協調加開班機與蘇花海運備援等方式，疏運東部地區旅客。

​康芮颱風挾帶強風豪雨重創鐵公路，公路也災情慘重，包括台7線獨立山至米摩登路段、台8線靳珩至燕子口路段、台9線匯德至崇德路段、台20線勤和至復興路段等處；鐵路部分，台鐵北迴線和仁-崇德因颱風造成土石流中斷，花東線的花蓮到台東因清晨地震導致受損。

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▲交通部長陳世凱今視察台鐵應變中心。（圖／交通部提供）

陳世凱表示，花蓮往南路段極為重要，台鐵公司與公路局務必優先在安全條件下，儘速進行搶通，同時要求台鐵公司與公路局啟動公路接駁服務，台鐵目前已實施花蓮到玉里間的公路接駁服務。

​此外，國內線航班也啟動加班機支援，交通部表示，除了今日原定的國內班次之外，目前已協調航空公司開澎湖2架次、金門1架次及花蓮2架次加班機疏運，將持續觀察訂位情形，視情協調航空公司增開航班。

陳世凱也要求航港局即刻啟動蘇花海運備援，受限於海象因素，訂於明(11月2日)中午自花蓮開航客船凱旋3號，可載客368人往蘇澳，下午15時由蘇澳駛返花蓮，航港局預計今日下午14時開放登記。