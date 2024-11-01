海警還沒解除「交通船今117班停航」　國內外班機取消192架次

▲離島交通船受颱風影響今有異動。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者李姿慧／台北報導

台灣本島今(1日)上午8時30分脫離康芮颱風暴風圈，馬祖和周邊海域警報解除預估要等到下半天。交通部航港局表示，今日離島交通船有117航次停航。此外，今持續受颱風影響，國內外班機也取消192架次。

民航局表示，受康芮颱風影響，今日截至上午10時，國內線取消135架次，國際暨兩岸航線取消57架次、延誤2架次，總計共取消192架次班機。

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航港局則表示，受康芮颱風影響，離島交通船今共有14航線，計117航次停航，呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而滯留離島。

停航航線如下：

1.基隆-馬祖：部分停航(1航次)(基隆往馬祖1航次預估可開航，是否確定開航將於上午11:00公告)。

2.台北-馬祖: 全部停航(2航次)。

3.南竿-莒光：全部停航(6航次)。

4.南竿-北竿：部分停航(16航次，14航次視海象另行公告)。

5.南竿-東引：全部停航(1航次)。

6.馬祖福澳-福州琅岐：全部停航(4航次)。

7.北竿白沙-福州黃岐：全部停航(4航次)。

8.金門-石井：全部停航(2航次)。

9.金門-五通：部分停航(10航次，13:30起恢復航駛)。

10.東港-小琉球：全部停航(52航次)。

11.鹽埔-小琉球：全部停航(12航次)。

12. 高雄-馬公：部分停航(1航次)。

13.富岡-綠島：全部停航(4航次)。

14. 富岡-蘭嶼：全部停航(2航次)。

