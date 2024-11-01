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颱風假懶人包！全台27地區「今停止上班上課」　17校學生別白跑

▲颱風康芮強風驚人，造成全台各地災情頻傳。圖為竹崎警消搶通巨木擋路。（圖／竹崎分局提供）

▲颱風康芮強風驚人，造成全台各地災情頻傳。圖為竹崎警消搶通巨木擋路。（圖／竹崎分局提供）

記者閔文昱／台北報導

颱風康芮持續減弱、北移，各地風雨趨緩，預估台灣本島1日上午逐漸脫離暴風圈，最快下午至傍晚完全解除颱風警報。《ETtoday新聞雲》整理今天全台22縣市停班課資訊，供讀者參考。

11/1（五）颱風假停班停課資訊：

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一、北部地區

台北市：今天正常上班、正常上課文化大學遠距上課。

新北市：烏來區停止上班及上課，平溪區平溪國中、平溪國小、十分國小、菁桐國小停班課新店區康橋高中國中部、高中部實施線上授課其餘各機關學校照常上班及上課。

基隆市：今天正常上班、正常上課。

桃園市：復興區停止上班上課其餘各機關學校照常上班及上課。

新竹市：今天正常上班、正常上課。

新竹縣：尖石鄉全鄉停止上課但正常上班，玉峰村、秀巒村停班課其餘地區今天正常上班、正常上課。

二、中部地區

苗栗縣：今天正常上班、正常上課。

台中市：和平區今天停止上班、停止上課其餘各機關學校照常上班及上課

彰化縣：今天正常上班、正常上課

南投縣：仁愛鄉、信義鄉以及水里鄉民和國中、民和國小兩校今天停止上班、停止上課其他鄉鎮正常上班上課。

雲林縣：今天正常上班、正常上課

三、南部地區

嘉義縣：阿里山鄉今天停止上班、停止上課，番路鄉隙頂國小、大湖國小、梅山鄉仁和國小、仁和國小太和分校、竹崎鄉光華國小、中和國小、中興國小停止上班上課其餘鄉鎮正常上班、正常上課。

嘉義市：今天正常上班、正常上課。

台南市：今天正常上班、正常上課。

高雄市：今天正常上班上課另山區桃源、那瑪夏、茂林、六龜、甲仙5行政區，預估雨量已達停班停課標準，為維護山區民眾安全，今天5行政區停班停課。

屏東縣：霧台鄉、春日鄉士文村停止上班、停止上課外，其餘鄉鎮市今天正常上班、正常上課。

四、東部地區

宜蘭縣：大南澳地區（南澳鄉及蘇澳鎮南強里、朝陽里）以及大同鄉大同國中、四季國小、南山國小3校通報今天停班課其餘地區正常上班、上課。

花蓮縣：秀林鄉、豐濱鄉、萬榮鄉、卓溪鄉、玉里鎮、富里鄉因清理恢復家園，今天停班停課，瑞穗鄉奇美國小停班停課其餘地區正常上班、上課。

台東縣：今天正常上班上課。考量部分地區災情及交通往返安全，海端鄉海端村新武部落、霧鹿村、利稻村，今天停止上班、停止上課。

五、外島地區

澎湖縣：今天正常上班、正常上課。

連江縣：馬祖地區今天停班停課。

金門縣：今天正常上班、正常上課。

停班停課資訊以行政院人事行政總處公布為準。

▼康芮颱風降雨趨勢。（圖／中央氣象署）

▲▼康芮颱風。（圖／中央氣象署、翻攝dapiya）

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