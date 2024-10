英美「追風人」直擊康芮狂風橫掃台東！　驚呼：簡直就是野獸

▲追風人雷諾茲分享康芮襲擊台東的畫面。(圖/翻攝自X)



記者張方瑀、吳美依/綜合報導

今年第21號颱風「康芮」於10月31日下午從台東登陸,國外「追風人」也紛紛前往東部,用鏡頭記錄第一手畫面。來自英國的雷諾茲(James Reynolds)形容,康芮是一頭「野獸」與「氣候怪胎」;而另一名來自美國的莫格曼(Josh Morgerman)分享多段台東狂風暴雨的畫面。

The sea a maelstrom whilst on land dead calm in the eye of #typhoon #Kongrey pic.twitter.com/JY0A1t3Ycm — James Reynolds (@EarthUncutTV) October 31, 2024

雷諾茲表示,康芮宛如一頭野獸,「路徑與強度都將可能成為這個世代(甚至更長時間)難得一見的颱風。」他抵達台灣之後直奔東部,10月31日凌晨3時20分左右指出,大雨開始侵襲台灣東海岸,風力也穩定增強。

雷諾茲說,「颱風康芮的風力非常大。建築物已經發出奇怪的聲音,偶爾還有巨大砰砰聲」,「巨大規模加上強度,使得強颱康芮成為我看過最令人印象深刻的颱風之一。」

雷諾茲也在台東成功漁港捕捉到颱風眼內短暫的風平浪靜,不久後又記錄了風雨捲土重來的過程,並形容這場景如同「教科書等級」的颱風眼移動現象。

Set up in Chenggong harbor (again!!) we’re in a moat of lighter winds and precip but look at radar loop #typhoon #Kongrey is charging this way. Link to current live stream running is in my pinned Tweet pic.twitter.com/botrBNABZz — James Reynolds (@EarthUncutTV) October 31, 2024

莫格曼首先沿著台灣西海岸南下,然後在南端迴轉前往台東市,10月31日凌晨4時30分左右抵達台東。他在早上7時左右發文表示,儘管台東市仍在颱風「眼牆」(eyewall)之外,風雨已經相當猛烈,考慮前往高樓層,觀看颱風直擊的畫面。

莫格曼也表示,「台灣和鄰國日本是地球上最容易遭受颱風侵襲的2個國家,我一直對於這2個社會如何面對強烈衝擊感到驚艷。」

雷諾斯在X平台分享經歷,提到當天行程緊湊,還幽默記錄了在飯店鞋內進水的情景,並表示飯店經理為表感謝,特地為其升級房間。

8:30 am. Tempted to go out on roof, but opening door could lead to serious damage & would be irresponsible. Trying to decide where to ride out #typhoon. I think lobby's gonna get interesting in eyewall, & it'd be magical to view eye from highrise. So I'm hesitant to leave. pic.twitter.com/805AFodB0H — Josh Morgerman (@iCyclone) October 31, 2024

雷諾斯多次來台追蹤颱風,今年10月初的「山陀兒」來襲時,他也曾蹲點高雄觀察天候異常,捕捉到珍貴畫面。他上月初返回日本後透露,這是他第25次訪台,並表示台灣是值得守護的美麗寶島,若非長居日本,他或許會選擇在台灣生活。