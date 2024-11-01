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英美「追風人」直擊康芮狂風橫掃台東！　驚呼：簡直就是野獸

▲▼來自英國的「追風人」雷諾茲（James Reynolds）分享康芮襲擊台東的畫面。（圖／翻攝自X）

▲追風人雷諾茲分享康芮襲擊台東的畫面。（圖／翻攝自X）

記者張方瑀、吳美依／綜合報導

今年第21號颱風「康芮」於10月31日下午從台東登陸，國外「追風人」也紛紛前往東部，用鏡頭記錄第一手畫面。來自英國的雷諾茲（James Reynolds）形容，康芮是一頭「野獸」與「氣候怪胎」；而另一名來自美國的莫格曼（Josh Morgerman）分享多段台東狂風暴雨的畫面。

雷諾茲表示，康芮宛如一頭野獸，「路徑與強度都將可能成為這個世代（甚至更長時間）難得一見的颱風。」他抵達台灣之後直奔東部，10月31日凌晨3時20分左右指出，大雨開始侵襲台灣東海岸，風力也穩定增強。

雷諾茲說，「颱風康芮的風力非常大。建築物已經發出奇怪的聲音，偶爾還有巨大砰砰聲」，「巨大規模加上強度，使得強颱康芮成為我看過最令人印象深刻的颱風之一。」

雷諾茲也在台東成功漁港捕捉到颱風眼內短暫的風平浪靜，不久後又記錄了風雨捲土重來的過程，並形容這場景如同「教科書等級」的颱風眼移動現象。

莫格曼首先沿著台灣西海岸南下，然後在南端迴轉前往台東市，10月31日凌晨4時30分左右抵達台東。他在早上7時左右發文表示，儘管台東市仍在颱風「眼牆」（eyewall）之外，風雨已經相當猛烈，考慮前往高樓層，觀看颱風直擊的畫面。

莫格曼也表示，「台灣和鄰國日本是地球上最容易遭受颱風侵襲的2個國家，我一直對於這2個社會如何面對強烈衝擊感到驚艷。」

雷諾斯在X平台分享經歷，提到當天行程緊湊，還幽默記錄了在飯店鞋內進水的情景，並表示飯店經理為表感謝，特地為其升級房間。

雷諾斯多次來台追蹤颱風，今年10月初的「山陀兒」來襲時，他也曾蹲點高雄觀察天候異常，捕捉到珍貴畫面。他上月初返回日本後透露，這是他第25次訪台，並表示台灣是值得守護的美麗寶島，若非長居日本，他或許會選擇在台灣生活。

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