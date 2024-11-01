康芮5小時穿台各地留災情　北市千件路樹倒塌連夜搶修排除中

▲康芮颱風離台，強風豪雨造成北市各地災情傳出、路樹倒塌，市府人員連夜排除。（圖／記者張君豪翻攝）



記者陳家祥／台北報導

康芮颱風席捲全台，本島陸警預計今天上午解除，全台各地今幾乎都正常上班課。在台北市部分，根據災害防救辦公室統計，截至今（1）日6點止，計接獲3370件災情，包括樹木傾倒1972件、民生基礎設施414件、建物毀損355件、環境污染86件等，目前仍有千件路樹傾倒、百件廣告招牌掉落或欲墜待排除。

台北市災害防救辦公室指出，康芮颱風於市區持續出現超過11級以上強陣風的時間為5小時以上（最強陣風為11級），僅次於當年的蘇迪勒颱風(蘇迪勒颱風於市區持續出現超過11級以上強陣風的時間長達8小時以上（最強陣風達13級）。另平地最大陣風11級（台北、天母、科教館測站）、山區最大陣風為北投區大屯山測站達15級。

在雨量部分，從發布海上颱風警報29日17時30分至1日6時止，平地降雨熱區為南港區宜興橋站474.5毫米（最大24小時累積雨量為317毫米、最大1小時降雨為54.5毫米），山區於北投區竹子湖站531.5毫米。

在人員傷亡部分，因颱風致死亡1人、受傷83人，截至今上午6點，已有66人離院，10人於急診處置留院觀察、7人持續住院觀察。

在災情方面，截至上午6點止，計接獲3370件災情，包括樹木傾倒1972件、民生基礎設施414件、建物毀損355件、環境污染86件。其中，路樹倒塌仍有1125件持續排除中，百件廣告招牌掉落或欲墜待排除或補強。