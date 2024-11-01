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康芮轉輕颱加速向北離開　雙北過0時瞬間安靜無風無雨

記者黃翊婷／綜合報導

康芮颱風目前已減弱為輕度颱風，台灣本島預計最快中午前解除陸警。不過，PTT上有網友表示，雙北地區的風雨一過凌晨0時就突然變小，甚至出現無風無雨的狀況，簡直跟灰姑娘的馬車一樣瞬間消失，安靜到像沒發生颱風似的。

▲▼康芮颱風暴風圈籠罩台灣,今日全台皆放颱風假，北市街頭午後風雨漸強。天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,颱風外圍環流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲康芮颱風來襲，在全台各地造成災情。圖為台北市區街頭畫面。（圖／記者李毓康攝）

中央氣象署今日（1日）清晨6時15分發布最新颱風警報資料，康芮已減弱為輕颱，目前中心位置在北緯26.2度，東經120.7度，即馬祖東方約80公里處，並以每小時35轉42公里的速度，向北北東轉東北東進行。

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康芮0615。（圖／氣象署）

▲康芮已減弱為輕颱。（圖／氣象署）

PTT上有網友發文討論颱風動向，文章底下不少雙北居民表示，凌晨0時一過，風雨突然迅速變小，甚至一度出現無風無雨的狀況，「台北市的雷達回波很神奇，一過0點就跟灰姑娘的馬車一樣瞬間消失」、「台北市區真的過0點突然變安靜」、「台北安靜到像沒發生颱風一樣」、「西門剛剛無風無雨，出門晃了一圈」。

不過，也有網友認為，雖然各地風雨逐漸減弱，但後續街道清理、住家環境修復等問題仍是一大挑戰，「感覺雙北半夜快清到起笑（發瘋）了」、「下雨或吹風沒關係，不要風雨一起來就好」、「希望這是今年最後一次追風」。

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