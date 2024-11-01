議員5理由噴「北市喊卡劉德華演唱會」：那錢櫃好樂迪呢

記者黃翊婷／綜合報導

天王劉德華原訂10月31日要在台北小巨蛋舉辦睽違11年的演唱會，卻因康芮颱風來襲，在當日下午3時宣布取消。台北市議員侯漢廷提出5點理由，表示不贊同北市府要求停辦演唱會，「市府要求演唱會停止，那麼百貨公司、影城、錢櫃好樂迪呢？為何不要求？」

▲劉德華來台舉辦演唱會。（圖／ETtoday資料照）

台北市議員侯漢廷昨日（10月31日）在臉書發文提出5點理由，表示不贊同北市府要求停辦演唱會，「重點不是放不放，而是北市府不應違約干涉」，首先，依照合約，應由主辦單位自行決定是否停辦，而非由北市府做主，北市府的要求違約；其次，對政治公關而言，宣布放不放颱風假都會遭到抱怨，部分歌迷已到現場，甚至提前北上住宿，怨氣怪向北市府，吃力不討好。

▲演唱會宣布取消，當時已有部分歌迷抵達小巨蛋。（圖／記者謝婷婷攝）

第三，侯漢廷認為，站在北市府的立場，宣布停班停課、呼籲民眾防颱，已經盡到義務，民間活動不應歸市府管轄；第四，他表示容易產生雙重標準，「市府要求演唱會停止，那麼百貨公司、影城、錢櫃好樂迪呢？為何不要求？」

第五，侯漢廷說，「未來大巨蛋還多了BOT遠雄角色，市府有權要求停辦？市府權力要擴充干涉民間颱風天要不要開業？要生一套辦法規則標準，沒事找事。」

但若發生意外有人要怪政府怎麼辦？侯漢廷表示，錯的是要政府負責的言論，而非要政府以保護為名擴權，「遇到意外要負責的是當事人、主辦方，找保險公司，刁民才會找政府。」

▼侯漢廷臉書全文截圖。（圖／翻攝自Facebook／侯漢廷）