強風送早餐？人行道突現「超巨型可頌」躺路中　眾人驚：王蟲出沒

▲台北市大安區一處人行道出現「超巨大可頌」。（圖／翻攝自Facebook／重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心）

記者閔文昱／綜合報導

颱風康芮31日下午1點40分從台東縣登陸，挾帶的狂風暴雨在全台各地造成災情。有網友就在台北市大安區的馬路上直擊，不僅三角錐倒一地，路中央還出現一顆「超巨型可頌」，奇特場景也讓不少網友紛紛笑稱「颱風天什麼怪事都有」。

一名網友在31日深夜在臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」PO出畫面，只見在台北市大安區的一處人行道上，三角錐、樹葉殘枝散落，四處可看出颱風肆虐過後的痕跡，但離奇的是，人行道中央還躺了一顆超巨大的可頌，與周圍凌亂街景形成強烈對比，相當突兀。

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▲不少網友笑稱，以為是「王蟲」出沒。（圖／翻攝自Facebook／重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心）

對此，原PO也在文中笑稱，「颱風在離台前幫我們準備好明天的早餐可頌了，真貼心。」貼文一出，不少網友也紛紛留言「抱歉，以為是王蟲」、「突然肚子餓了」、「看起來好好吃」、「這個可頌應該可以讓你吃到明年吧」、「請問誰明天的早餐掉了」、「馬上撿起來還可以吃」、「哈囉，這是色違王蟲吧？」。

據了解，這顆可頌疑似是某韓國人氣咖啡廳的店外裝置，經常吸引路過民眾、顧客拍照打卡，但這次或許是因抵擋不住康芮強風吹襲，才會「逃家」出現在附近馬路上。